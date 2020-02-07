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42-летняя российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»

Еще одна причина смотреть «Оскар» в этом году! На сцене театра Dolby выступит российская джазовая певица Анна Бутурлина, знакомая всем детям России только по голосу. Именно она озвучивает Эльзу в «Холодном сердце».

Знай наших, как говорится. 42-летняя Анна Бутурлина, официальный голос Эльзы из «Холодного сердца» в России, выступит на самой важной кинопремии года «Оскар», которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Бутурлина представит песню Into the Unknown («Вновь за горизонт») вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран.

Композиция, кстати, номинирована в категории «Лучшая песня»!

Анна Бутурлина является одной из самых востребованных джазовых певиц России, она выступает с Государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки, занимается сольной карьерой и принимает участие в проекте Анатолия Кролла «Первые леди Российского джаза».

И, кстати, Анна стала первой вокалисткой, которую Игорь Бутман пригласил в свой джазовый оркестр. Что это, если не признак мастерства!

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07 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото anna_buturlina/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как приятно читать такие новости про наших!))

  • А хорошенькая-то какая! Даже похожа на Эльзу))

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