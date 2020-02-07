«Меня сегодня бросили»: Настасья Самбурская рассказала об очередной неудаче в личной жизни

7 февраля Анита Цой выпустила новый клип на песню #vGoLove, где одну из главных ролей исполнила 32-летняя Настасья Самбурская. Не успели мы оценить видеоработу и порадоваться за карьерные успехи актрисы, как пришло время расстраиваться.
«Господа, у меня для вас есть очень важное заявление. Меня сегодня бросили», — рассказала Настасья в видео, которое выложила в Инстаграм прямо из машины, где его и записала. Стоит отметить, что голос и глаза Самбурской были очень грустными.
«В ответ на это я тоже решила бросить... Пару килограммов... Поэтому сегодня я где-нибудь в московском ночном клубе буду танцевать до упаду, потеть и худеть. Так что все брошенки страны, объединяйтесь», — заявила звезда «Универа» и шансона.
Некоторые подписчики усомнились в том, что это сообщение оказалось правдой, ведь Самбурская очень редко делится подробностями своей личной жизни. «Настасья, если это постановка, то выглядит натурально... А если это правда, то вы не кость, которую можно бросить. Просто расстались», — ободряли актрису фолловеры.
А кто-то даже решил изменить свою личную жизнь в знак солидарности: «Ох, по такому случаю я готова даже поддержать и бросить своего козла!»
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