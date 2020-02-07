«Меня сегодня бросили»: Настасья Самбурская рассказала об очередной неудаче в личной жизни

7 февраля Анита Цой выпустила новый клип на песню #vGoLove, где одну из главных ролей исполнила 32-летняя Настасья Самбурская. Не успели мы оценить видеоработу и порадоваться за карьерные успехи актрисы, как пришло время расстраиваться.

«Господа, у меня для вас есть очень важное заявление. Меня сегодня бросили», — рассказала Настасья в видео, которое выложила в Инстаграм прямо из машины, где его и записала. Стоит отметить, что голос и глаза Самбурской были очень грустными.