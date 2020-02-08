Принц Гарри рассказал о 7-летней терапии после смерти принцессы Дианы

Как сообщают СМИ, Сассексов пригласили в Майами, чтобы принц Гарри произнес речь на саммите по альтернативным инвестициям. JPMorgan предоставил паре частный реактивный самолет Gulfstream, который прибыл за ними в аэропорт Ванкувера и доставил до места назначения.
Меган представила публике ее близкая подруга — телеведущая Гэйл Кинг. Герцогиня Сассекская сказала несколько приветственных слов, а также выразила свою любовь к мужу, после чего передала микрофон ему.
Гарри зачитал речь, в которой, среди прочего, рассказал о том, какую душевную травму он пережил в детстве из-за гибели его матери принцессы Дианы. Ему пришлось пройти 7-летний курс терапии, чтобы сохранить свое психическое здоровье.
Принц подчеркнул, что не жалеет о решении отказаться от королевского статуса, так как хочет защитить свою семью и не позволить жене и их сыну Арчи пройти через то, что довелось испытать ему.
Выступление Гарри было платным. По данным издания Page Six, он мог получить от 500 тысяч до миллиона долларов. Примерно столько же получают за свои лекции и речи президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.
Среди гостей мероприятия, куда не была допущена пресса, были также певица Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и Даша Жукова со своим новым мужем Ставросом Ниархосом.
По информации журнала Hello! Меган и Гарри предлагали вручить награду за лучший фильм на 92-й церемонии «Оскара». Впрочем, Сассексы были «польщены оказанной им честью, но отказались от нее».
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