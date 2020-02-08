Принц Гарри рассказал о 7-летней терапии после смерти принцессы Дианы

Как сообщают СМИ, Сассексов пригласили в Майами, чтобы принц Гарри произнес речь на саммите по альтернативным инвестициям. JPMorgan предоставил паре частный реактивный самолет Gulfstream, который прибыл за ними в аэропорт Ванкувера и доставил до места назначения.

Меган представила публике ее близкая подруга — телеведущая Гэйл Кинг. Герцогиня Сассекская сказала несколько приветственных слов, а также выразила свою любовь к мужу, после чего передала микрофон ему.

Гарри зачитал речь, в которой, среди прочего, рассказал о том, какую душевную травму он пережил в детстве из-за гибели его матери принцессы Дианы. Ему пришлось пройти 7-летний курс терапии, чтобы сохранить свое психическое здоровье.