Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома

5 февраля Анастасия Тарасова родила вторую дочь. Супруг не смог присутствовать, потому что уехал на сборы в Турцию. Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Дмитрий Тарасов в Инстаграме поделился совместным фото со старшей дочерью Миланой. Вместе они пожелали подписчикам доброго утра. Затем футболист сообщил, что едет забирать Анастасию из «Лапино».
Анастасия выглядит замечательно, Милана тоже очаровательна — ей заплели красивые хвостики, которая она даже не пытается снять. С возвращением!