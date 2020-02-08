Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома

На днях Анастасия и Дмитрий Тарасовы стали родителями во второй раз. Во время появления дочки на свет футболист был на сборах, но успел вернуться в Москву к выписке любимых из роддома.

5 февраля Анастасия Тарасова родила вторую дочь. Супруг не смог присутствовать, потому что уехал на сборы в Турцию. Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.

Дмитрий Тарасов в Инстаграме поделился совместным фото со старшей дочерью Миланой. Вместе они пожелали подписчикам доброго утра. Затем футболист сообщил, что едет забирать Анастасию из «Лапино».

«Настроение отличное, девчулек своих забрал. Одна на ручках, вот моя жена, вот моя старшенькая», — вскоре сообщил многодетный отец.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз

Анастасия выглядит замечательно, Милана тоже очаровательна — ей заплели красивые хвостики, которая она даже не пытается снять. С возвращением!