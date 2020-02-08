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Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома

На днях Анастасия и Дмитрий Тарасовы стали родителями во второй раз. Во время появления дочки на свет футболист был на сборах, но успел вернуться в Москву к выписке любимых из роддома.

5 февраля Анастасия Тарасова родила вторую дочь. Супруг не смог присутствовать, потому что уехал на сборы в Турцию. Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.

Дмитрий Тарасов в Инстаграме поделился совместным фото со старшей дочерью Миланой. Вместе они пожелали подписчикам доброго утра. Затем футболист сообщил, что едет забирать Анастасию из «Лапино».

«Настроение отличное, девчулек своих забрал. Одна на ручках, вот моя жена, вот моя старшенькая», — вскоре сообщил многодетный отец.

Анастасия выглядит замечательно, Милана тоже очаровательна — ей заплели красивые хвостики, которая она даже не пытается снять. С возвращением!

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08 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Здорово! Успел на выписку, приятно. Интересно, как назовут малышку.

  • А чего ребёнок на руках едет???? Денех на кресло детское нет? Ну люди, о безопасности детей совсем не думают...

  • Какая хорошая семья. Милаша реально милое чудо с хвостиками.

  • Молодец, Дима.

  • Настя красивая и "чистая, свежая" без косметики. Выглядит моложе.

  • Приятно на них смотреть, на их молодость и любовь. Счастья их семье и еще двух деток, сыновей.

  • Тоже смущают эти перевозки новорожденных в руках. Это вообще законно?

  • Как же быстро ты забыл Гелю... Старшенькая то она, а не Мила.Геля так то уже в том возрасте когда все твои слова и поступки она может анализировать вполне по-взрослому...

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