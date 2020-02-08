20-летний красавец-сын Синди Кроуфорд набил тату на лице

В Инстаграме Пресли Гербера появилось видео из тату-салона. В кадре сын Синди Кроуфорд лежит на кушетке, пока звездный мастер Джон Бой делает ему татуировку под правым глазом.
20-летний красавец похвастался результатом в следующем фото. Пресли сделал надпись Misunderstood, что можно перевести как «неправильно понятый». На снимке звездный наследник выглядит жутко довольным собой.
«Чувак, серьезно?», «Единственное, чего я не понимаю — это твоего тату», «Ты же такой красивый, зачем портить лицо дурацкой надписью?», «Ужасная затея», «Ты не гангста, а сын супермодели. Прекрати строить из себя того, кем не являешься», — прокомментировали фолловеры.
Джон Бой успел поработать с Хейли и Джастином Биберами, Кендалл Дженнер, Софией Ричи и многими другими знаменитостями. Мастер также разместил фото работы в своем профиле. Поклонники Джон оказались более благосклонны к решению Пресли и даже отметили, что хотели бы себе такую же надпись. Мастер иронично подписал фото «Прости, мам», видимо, обращаясь к Синди Кроуфорд.
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