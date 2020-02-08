20-летний красавец-сын Синди Кроуфорд набил тату на лице

Наследники супермодели — большие поклонники татуировок. Кайя и Пресли даже ходили к одному мастеру, чтобы сделать парные рисунки. 8 февраля сын Кроуфорд поделился фото новой тату, наколотой прямо на... лице.

8 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В Инстаграме Пресли Гербера появилось видео из тату-салона. В кадре сын Синди Кроуфорд лежит на кушетке, пока звездный мастер Джон Бой делает ему татуировку под правым глазом. 

20-летний красавец похвастался результатом в следующем фото. Пресли сделал надпись Misunderstood, что можно перевести как «неправильно понятый». На снимке звездный наследник выглядит жутко довольным собой.

«Чувак, серьезно?», «Единственное, чего я не понимаю — это твоего тату», «Ты же такой красивый, зачем портить лицо дурацкой надписью?», «Ужасная затея», «Ты не гангста, а сын супермодели. Прекрати строить из себя того, кем не являешься», — прокомментировали фолловеры. 

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Джон Бой успел поработать с Хейли и Джастином Биберами, Кендалл Дженнер, Софией Ричи и многими другими знаменитостями. Мастер также разместил фото работы в своем профиле. Поклонники Джон оказались более благосклонны к решению Пресли и даже отметили, что хотели бы себе такую же надпись. Мастер иронично подписал фото «Прости, мам», видимо, обращаясь к Синди Кроуфорд.

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Комментарии

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  • ну надо же! нет слов, одна досада.
  • В США, к сожалению , помешательство на тату . Особенно среди white trash. Вот почему дети Синди в этом всем мне непонятно . Американцы любят себя уродовать , не жиром так тату , но опять же , не высшее общество . У нас в модельном бизнесе тату запрещены , если честно . Агенству это не нужно . Этим деткам бы образование на лице набить, а не тату...

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