20-летний красавец-сын Синди Кроуфорд набил тату на лице

«Чувак, серьезно?», «Единственное, чего я не понимаю — это твоего тату», «Ты же такой красивый, зачем портить лицо дурацкой надписью?», «Ужасная затея», «Ты не гангста, а сын супермодели. Прекрати строить из себя того, кем не являешься», — прокомментировали фолловеры.