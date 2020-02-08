Джей-Зи платит Бейонсе по 5 млн долларов за каждого ребенка

СМИ стали известны сумасшедшие подробности брачного договора Бейонсе и Джей-Зи. Оказалось, что рэпер обязан выплачивать по 5 миллионов долларов за каждого ребенка, рожденного супругой.

Бейонсе и Джей-Зи — одна из самых ярких пар зарубежного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что супруги стали реже выходить в свет, каждое их появление становится событием. Вспомнить хотя бы принесенное с собой шампанское на «Золотом глобусе» или прослушивание государственного гимна на «Суперкубке»... сидя.

В этот раз супруги сумели удивить поклонников, даже не выходя из дома. Зарубежным изданиям стали известны детали брачного договора артистов, заключенного в 2008 году.

По условиям договора рэпер обязан заплатить за каждого ребенка (сейчас их у пары трое) по 5 миллионов долларов. В случае развода певица получит по одному миллиону за каждый год, прожитый в браке.

1 2 3 ... 10 В 2008 году Бейонсе и Джей-Зи заключили брачный договор

Несколько лет назад пара внесла некоторые поправки в брачный контракт. Они обозначили условия опеки над детьми (в случае развода будут воспитывать вместе), а также условились создать для них денежный фонд.