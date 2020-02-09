Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой после 15 лет совместной жизни

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в эфире шоу «Секрет на миллион». Пара вместе уже 15 лет, но до ЗАГСа дело все никак не доходило. 

9 февраля 2020 · Текст: · Фото:

50-летний актер влюбился в Надежду Борисову, еще будучи женатым на своей первой жене Алисе. По словам Алексея, тогда его брак трещал по швам, и даже двое детей не смогли спасти отношения, из которых пропала страсть.

Алексей ушел из семьи, оставив сыновей Алексея и Матвея. Актеру удалось сохранить теплые отношения с наследниками. Парни простили папу и не держат на него зла.

Алексей и Надежда вместе уже 15 лет. Кравченко рассказал, что в конце 2015 года обвенчался с возлюбленной, но официально свои отношения они так и не зарегистрировали. Актер утверждает, что однажды пара приехала в ЗАГС, но он был закрыт.

Лера Кудрявцева предложила герою сделать предложение в эфире, на что актер согласился, не раздумывая. Когда Надежда появилась в студии, Алексей встал на одно колено и сказал: «Выходи за меня. У меня много минусов, но твои минусы я обожаю больше всего».

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Растроганная Надежда ответила «да» и призналась, что это было ужасно: «Это ужасно на самом деле. Я обещала тебе на глазах у людей». По слухам, роспись планируется в середине февраля. Как они сами признаются, для них штамп в паспорте не главное — сейчас все силы занимает строительство дома в Подмосковье, которое они ведут уже пять лет.

Комментарии

2
под именем
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  • Я так считаю, что это их личное дело, ставить или не ставить штамп изначально, и абсолютно не интересуют причины, по которым они этот штамп не ставили. Но когда два уже далеко не юных человека, чертову тучу лет живущие вместе, вдруг вылезают в публичное пространство с "радостным" известием, что они наконец-то проштамповались в расчете на то, что все будут умиляться, какой Леша молодец, изволил даму сердца осчастливить на 15 году жизни, это ужасно глупо и как-то даже неловко за них.
  • 50 лет мужику а все под мальчика косит

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