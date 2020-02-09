Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой после 15 лет совместной жизни

50-летний актер влюбился в Надежду Борисову, еще будучи женатым на своей первой жене Алисе. По словам Алексея, тогда его брак трещал по швам, и даже двое детей не смогли спасти отношения, из которых пропала страсть.
Алексей ушел из семьи, оставив сыновей Алексея и Матвея. Актеру удалось сохранить теплые отношения с наследниками. Парни простили папу и не держат на него зла.
Алексей и Надежда вместе уже 15 лет. Кравченко рассказал, что в конце 2015 года обвенчался с возлюбленной, но официально свои отношения они так и не зарегистрировали. Актер утверждает, что однажды пара приехала в ЗАГС, но он был закрыт.
Лера Кудрявцева предложила герою сделать предложение в эфире, на что актер согласился, не раздумывая. Когда Надежда появилась в студии, Алексей встал на одно колено и сказал: «Выходи за меня. У меня много минусов, но твои минусы я обожаю больше всего».
Растроганная Надежда ответила «да» и призналась, что это было ужасно: «Это ужасно на самом деле. Я обещала тебе на глазах у людей». По слухам, роспись планируется в середине февраля. Как они сами признаются, для них штамп в паспорте не главное — сейчас все силы занимает строительство дома в Подмосковье, которое они ведут уже пять лет.
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