Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой после 15 лет совместной жизни

Алексей ушел из семьи, оставив сыновей Алексея и Матвея. Актеру удалось сохранить теплые отношения с наследниками. Парни простили папу и не держат на него зла.

Алексей и Надежда вместе уже 15 лет. Кравченко рассказал, что в конце 2015 года обвенчался с возлюбленной, но официально свои отношения они так и не зарегистрировали. Актер утверждает, что однажды пара приехала в ЗАГС, но он был закрыт.