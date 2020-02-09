Анна Седокова утвердительно ответила на вопрос о 4-й беременности и удалила комментарий

8 февраля подписчики Анны Седоковой бросились поздравлять ее с беременностью. Причиной послужило лаконичное «да» на вопрос об интересном положении. Впрочем, спустя сутки певица удалила оба комментария. 

9 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — Алину от Валентина Белькевича, Монику от Максима Чернявского и Гектора от Артема Комарова. Когда певица закрутила роман с Янисом Тиммой, то поклонники атаковали ее вопросами, когда же пара решится на совместного ребенка.

Первое время Седокова постоянно опровергала эту информацию, но 7 февраля решила сделать неожиданное признание. Певица поделилась фотографией, под которой рекомендовала бьюти-средства для беременных. 

«Быть девочкой сложно, еще сложнее — мамой. Твое тело меняется. Хочется быть лучше, для самой себя прежде всего. И тут я нашла отличных помощников — активный антицеллюлитный биокомплекс, а также молочко для тела, предотвращает образование растяжек у беременных», — подписала снимок певица.

Одна из поклонниц спросила ее: «Опять беременна что ли?». На что Седокова вдруг ответила: «Да». Никаких дальнейших комментариев на этот счет не последовало. Звезду стали поздравлять с грядущим событием, желая здоровья будущей маме и ребенку.

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Анна Седокова решила монетизировать неумный интерес поклонников к ее беременности

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Уже 9 февраля оба комментария бесследно пропали из ее Инстаграма. Складывается ощущение, что Анна намеренно спровоцировала волну слухов, чтобы привлечь внимание к рекламной публикации и своей персоне. А после того, как шумиха стихла, устранила «улики», но Интернет помнит все.

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Комментарии

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  • У шикарной Кейт Уинслет трое детей от трех разных мужей, и не факт, что это ее предел. Никто не укоряет, что ж к Аньке цепляться.
  • У красавицы Кати Климовой от первого брака -дочь, от Петренко - 2 сына, от Месхи - дочь. Живет и радуется, отчего же Седоковой нельзя.
  • Даже не верится, что одни женщины могут с такой злостью попрекать другую, что у неё дети от разных мужчин. Бедные женщины, их и мужики гнобят, и сами женщины фиг поддержат. Вот уж точно мдаа
  • Кристи Бринкли побывала замужем четыре раза. Причем от каждого своего супруга, кроме первого, актриса рожала ребенка. И претензии ей никто не предъявлял, вот пусть и Аня рожает сколько ей угодно.
  • У телеведущей и актрисы Марии Шукшиной 4-ро детей. Дочь от Трегубенко, сын от Касаткина, близнецы от Вишнякова.
  • Ей пора перестать рожать, ляхи и бока уже скоро в инстаграмм не влезут.
  • И что? У актрисы Евгении Добровольской 4 детей от 4-х разных мужей, не жалуется.
  • Значит Кристине Орбакайте можно детей от трех разных, а Анне нет. Ну-ну.
  • Никогда не интересовалась творчеством Анны, но внешне она производит впечатление здоровой сочной женщины от которой идет мощная сексуальная энергия, она создана для того чтобы быть постоянно беременной. Не знаю какая из нее мать, но то что мужики по ней сохнут - однозначно.
  • Мда)))

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