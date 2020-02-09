Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — Алину от Валентина Белькевича, Монику от Максима Чернявского и Гектора от Артема Комарова. Когда певица закрутила роман с Янисом Тиммой, то поклонники атаковали ее вопросами, когда же пара решится на совместного ребенка.
Первое время Седокова постоянно опровергала эту информацию, но 7 февраля решила сделать неожиданное признание. Певица поделилась фотографией, под которой рекомендовала бьюти-средства для беременных.
«Быть девочкой сложно, еще сложнее — мамой. Твое тело меняется. Хочется быть лучше, для самой себя прежде всего. И тут я нашла отличных помощников — активный антицеллюлитный биокомплекс, а также молочко для тела, предотвращает образование растяжек у беременных», — подписала снимок певица.
Одна из поклонниц спросила ее: «Опять беременна что ли?». На что Седокова вдруг ответила: «Да». Никаких дальнейших комментариев на этот счет не последовало. Звезду стали поздравлять с грядущим событием, желая здоровья будущей маме и ребенку.
Уже 9 февраля оба комментария бесследно пропали из ее Инстаграма. Складывается ощущение, что Анна намеренно спровоцировала волну слухов, чтобы привлечь внимание к рекламной публикации и своей персоне. А после того, как шумиха стихла, устранила «улики», но Интернет помнит все.
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