Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — Алину от Валентина Белькевича, Монику от Максима Чернявского и Гектора от Артема Комарова. Когда певица закрутила роман с Янисом Тиммой, то поклонники атаковали ее вопросами, когда же пара решится на совместного ребенка.

Первое время Седокова постоянно опровергала эту информацию, но 7 февраля решила сделать неожиданное признание. Певица поделилась фотографией, под которой рекомендовала бьюти-средства для беременных.