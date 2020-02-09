Светлана Лобода в микро-юбке закинула ногу выше головы

8 февраля Светлана Лобода дала жару на сцене Big Love Show 2020. Суперзвезда выложилась на все 100, если не 200 процентов, продемонстрировав свои умопомрачительные ноги и чудеса растяжки.

9 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В Инстаграме Светланы Лободы появилось чуть более чем откровенное фото. Певица закинула ногу в мини-юбке, показав... шов от телесных колготок. 

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Для хита «Новый Рим» звезда облачилась в ультракороткое полупрозрачное платье с леопардовым принтом. Во время исполнения песни Светлана зажигала на высоких шпильках, а в кульминационный момент снова закинула ногу вверх, сорвав бурные аплодисменты.

После жаркого выступления Лобода пожаловалась на мозоли на ногах. «Когда вам говорят, что труд артиста очень легок, — никому не верьте. Два дня репетиций и на ногу встать не могу», — рассказала певица.

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