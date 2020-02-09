Светлана Лобода в микро-юбке закинула ногу выше головы

В Инстаграме Светланы Лободы появилось чуть более чем откровенное фото. Певица закинула ногу в мини-юбке, показав... шов от телесных колготок.
Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Для хита «Новый Рим» звезда облачилась в ультракороткое полупрозрачное платье с леопардовым принтом. Во время исполнения песни Светлана зажигала на высоких шпильках, а в кульминационный момент снова закинула ногу вверх, сорвав бурные аплодисменты.
После жаркого выступления Лобода пожаловалась на мозоли на ногах. «Когда вам говорят, что труд артиста очень легок, — никому не верьте. Два дня репетиций и на ногу встать не могу», — рассказала певица.
Нателла Крапивина была рядом со знаменитостью все время подготовки к шоу и на самом концерте. Директор артистки опубликовала трогательный пост, в котором раскрыла секрет их многолетней дружбы: «Мы вместе целую жизнь. И мы давно не виделись. Знаете, в чем секрет настоящей дружбы? В том, что куда бы вас ни занесло, вы никогда не потеряете друг друга».
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