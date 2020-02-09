Светлана Лобода в микро-юбке закинула ногу выше головы

В Инстаграме Светланы Лободы появилось чуть более чем откровенное фото. Певица закинула ногу в мини-юбке, показав... шов от телесных колготок.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Для хита «Новый Рим» звезда облачилась в ультракороткое полупрозрачное платье с леопардовым принтом. Во время исполнения песни Светлана зажигала на высоких шпильках, а в кульминационный момент снова закинула ногу вверх, сорвав бурные аплодисменты.