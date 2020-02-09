После удаления имплантов у Леры Кудрявцевой поднялась самооценка

48-летней телеведущей пришлось экстренно избавиться от грудных имплантов. После операции Кудрявцева стала ярой противницей пластики и даже заявила, что уменьшение груди подняло ей самооценку.

Лера Кудрявцева призвала подписчиков задать ей вопросы, на которые затем ответила, причем достаточно откровенно. Одна девушка поинтересовалась, не упала ли самооценка телеведущей после того, как она избавилась от большой груди.

Напомним, Лере пришлось срочно удалить импланты. Дело в том, что внутри начал протекать силикон, причем продолжалось это в течение нескольких лет. Повреждение импланта обнаружили случайно и тут же его извлекли.

Кудрявцева держала подписчиков в курсе этой жуткой ситуации и даже показала, как выглядит то, что хирург достал из ее тела. После операции Леру поддержали многие звездные коллеги.

Фолловеры решили узнать, как небольшой теперь размер отразился на самооценке Кудрявцевой, и получили жизнеутверждающий ответ. Лера призналась, что ее самооценка «не упала, а поднялась!»