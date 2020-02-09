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После удаления имплантов у Леры Кудрявцевой поднялась самооценка

48-летней телеведущей пришлось экстренно избавиться от грудных имплантов. После операции Кудрявцева стала ярой противницей пластики и даже заявила, что уменьшение груди подняло ей самооценку. 

Лера Кудрявцева призвала подписчиков задать ей вопросы, на которые затем ответила, причем достаточно откровенно. Одна девушка поинтересовалась, не упала ли самооценка телеведущей после того, как она избавилась от большой груди. 

Напомним, Лере пришлось срочно удалить импланты. Дело в том, что внутри начал протекать силикон, причем продолжалось это в течение нескольких лет. Повреждение импланта обнаружили случайно и тут же его извлекли. 

Кудрявцева держала подписчиков в курсе этой жуткой ситуации и даже показала, как выглядит то, что хирург достал из ее тела. После операции Леру поддержали многие звездные коллеги.

Фолловеры решили узнать, как небольшой теперь размер отразился на самооценке Кудрявцевой, и получили жизнеутверждающий ответ. Лера призналась, что ее самооценка «не упала, а поднялась!»

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09 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @leratv/Instagram
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Лера Кудрявцева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая важная новость.

  • В этой ситуации прям зауважала Леру ещё сильнее.

  • Это конечно хорошо что самооценка поднялась , только вот что ожидаемо упал орган ее любовника, фотки с которым она больше не постит и ребёнка от суррогатной матери будет растить одна.А ещё строчат тут что все силиконы - имплантанты мужчинам не важны .

  • Не поднялась. Сидит теперь только в наглухо закрытых платьях...А раньше все время декольте до пупа)

  • Но все равно молодец. Подняла очень важную проблему!!! И хороша ,конечно, для 48 лет неимоверно хорошо выглядит !!

  • Гость

    Не поднялась. Сидит теперь только в наглухо закрытых платьях...А раньше все время декольте до пупа)

    Она пока еще в компрессионном белье, поэтому платья закрытые. Два месяца его носят практически постоянно, и потом еще месяца два надевают на спорт и при любых, даже небольших, нагрузках. Так что не так все просто, как вам кажется.

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