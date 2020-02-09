Гимнастка Александра Солдатова рассказала о заболевании, которое долго скрывала от Ирины Винер

21-летняя спортсменка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии. Девушка долгое время не могла рассказать о болезни, хотя понимала, что ей требуется помощь. Солдатова благодарная тренерам, которые, узнав о диагнозе, были за нее «горой».

Александра Солдатова поведала о своем диагнозе, который скрывала от тренеров, чтобы остаться в спорте, но все же осмелилась попросить помощи. И получила огромную поддержку от Ирины Винер и Анны Дьяченко.

«Помимо спортивных составляющих — переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им», — поведала гимнастка.

«Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне [Дьяченко], то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна ей и Ирине Александровне [Винер], они очень поддерживают меня», — продолжила Александра.

Солдатова рассказала, что последние годы жизнь «разделилась на борьбу с болезнью и прекрасный спорт». Днем девушка занималась и общалась с тренерами, а вечером она выходила на улицу и плакала, потому что не знала, что делать дальше.

21-летняя гимнастка не сразу поняла, что с ней происходит: «Ела одна, ходила везде одна, сначала даже не знала, что есть такая болезнь, не знала, что со мной происходит, хотя понимала, что со мной что-то не так. Здоровье ухудшалось, и никто не мог понять, что со мной. Хочу обратиться к тем, кто тоже болеет булимией, самое сложное тут — признаться, просто сказать. Но когда я призналась тренерам, они были просто горой за меня»

Девушка дважды проходила курс лечения в больнице. Все это время Александра показывала достойные результаты, но состояние здоровья продолжало ухудшаться.

«Не говорила об этом Винер, потому что для нее на первом месте здоровье спортсменок, а для меня — спорт. Если бы она знала, насколько мне тогда было тяжело, то не выпустила бы меня», — сказала гимнастка в интервью ТАСС.

Солдатова выступит на гала-концерте в последний день этапа Гран-при. Судя по всему, гимнастка пропустит ближайшие соревнования.