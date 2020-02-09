Павел Мамаев рассказал о странной поклоннице, которая преследует его семью

Павел Мамаев записал серию видео, в которых поведал о преследованиях некой дамы. Футболист считает девушку невменяемой и не понимает, что ей нужно от его семьи.

9 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Алану и Павла Мамаевых уже несколько месяцев преследует безумная фанатка. По словам пары, она писала футболисту письма поддержки, когда он находился в колонии. В какой-то момент Ника начала нелестно высказываться об Алане, и Павел перестал ей отвечать. Судя по всему, поклонница решила добиться внимания футболиста любым способом.

Павел Мамаев вышел на связь с подписчиками и рассказал, что девушка скрупулезно следит за жизнью его семьи, обсуждает их на многочисленных порталах, оставляет огромное количество комментариев с фейковых страниц. 

9 февраля в 12 часов ночи она позвонила футболисту в номер отеля, где он находился. Павел до сих пор не может понять, как ей это удалось, а главное — зачем. В своем обращении Мамаев назвал девушку «невменяемой» и отметил, что она пытается сделать так, «чтобы у них все было плохо».

Алана опубликовала несколько скриншотов из телеграм-каналов, в которых светилось имя странной фанатки. В одной публикации ее представили как «астролога и порнодилершу». «Ой, лучше и не знать, кто она», — иронично прокомментировала супруга футболиста.

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Павел Мамаев сообщил, что их семью преследует фанатка

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Поклонники звездной пары посоветовали супругам сохранять спокойствие и не обращать внимание на сумасшедшую поклонницу.

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Комментарии

2
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  • Жена без косметики выглядит гораздо лучше. хоть на человека похожа.
  • Может бывшая так преследует) наврядли просто фанатка.

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