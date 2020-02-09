Алану и Павла Мамаевых уже несколько месяцев преследует безумная фанатка. По словам пары, она писала футболисту письма поддержки, когда он находился в колонии. В какой-то момент Ника начала нелестно высказываться об Алане, и Павел перестал ей отвечать. Судя по всему, поклонница решила добиться внимания футболиста любым способом.
Павел Мамаев вышел на связь с подписчиками и рассказал, что девушка скрупулезно следит за жизнью его семьи, обсуждает их на многочисленных порталах, оставляет огромное количество комментариев с фейковых страниц.
9 февраля в 12 часов ночи она позвонила футболисту в номер отеля, где он находился. Павел до сих пор не может понять, как ей это удалось, а главное — зачем. В своем обращении Мамаев назвал девушку «невменяемой» и отметил, что она пытается сделать так, «чтобы у них все было плохо».
Алана опубликовала несколько скриншотов из телеграм-каналов, в которых светилось имя странной фанатки. В одной публикации ее представили как «астролога и порнодилершу». «Ой, лучше и не знать, кто она», — иронично прокомментировала супруга футболиста.
Поклонники звездной пары посоветовали супругам сохранять спокойствие и не обращать внимание на сумасшедшую поклонницу.
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