9 февраля в 12 часов ночи она позвонила футболисту в номер отеля, где он находился. Павел до сих пор не может понять, как ей это удалось, а главное — зачем. В своем обращении Мамаев назвал девушку «невменяемой» и отметил, что она пытается сделать так, «чтобы у них все было плохо».

Алана опубликовала несколько скриншотов из телеграм-каналов, в которых светилось имя странной фанатки. В одной публикации ее представили как «астролога и порнодилершу». «Ой, лучше и не знать, кто она», — иронично прокомментировала супруга футболиста.