На днях 37-летняя Светлана Лобода опубликовала в Инстраме не самое эстетичное фото. Певица показала фолловерам свою мозоль на ноге и пожаловалась на тяжелую судьбу артиста.

«Полетела в Мексику на три дня забрать деток. Вернувшись, после 17 часов полета сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 03:30 ночи. Проснулась в 08:00, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались, и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление!» — написала Светлана.