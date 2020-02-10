«Покажи это шахтерам»: Лободу раскритиковали за фото мозоли и жалобы на тяжелую судьбу артиста

Многим кажется, что профессия артиста — самая легкая из всех возможных. Знай себе записывай песни в теплой студии да отплясывай на концертах. Светлана Лобода уверяет: все не так просто.

10 февраля 2020 · Текст: · Фото:

На днях 37-летняя Светлана Лобода опубликовала в Инстраме не самое эстетичное фото. Певица показала фолловерам свою мозоль на ноге и пожаловалась на тяжелую судьбу артиста.

«Полетела в Мексику на три дня забрать деток. Вернувшись, после 17 часов полета сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 03:30 ночи. Проснулась в 08:00, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались, и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление!» — написала Светлана.

«Легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки-ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?» — обратилась она к поклонникам.

Певица пыталась доказать, что и ее труд — не из легких. Однако она столкнулась с волной критики и непонимания. Многие фолловеры застыдили Светлану за жалобы на тяжелую жизнь.

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Светлана Лобода родилась в Киеве 18 октября 1982 года

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«Интересно, кого пытается разжалобить Светлана Лобода? Может, шахтеров в забое или дворников, а, может, посудомойщиц или нянечек в хосписах?»,  «Шахтерам и спасателям покажи твою мозоль», «Она хоть мозоли натерла, так зарплату получит — душу будет греть, а тут получишь, не успеешь оглянуться, — денег нет», «За такие деньги, я думаю, каждый так пахал бы, как вы. Примерка платьев — как это тяжело! Можно, конечно, устать. Сочувствую», — писали возмущенные фанаты.

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