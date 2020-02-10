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Роза Сябитова рассказала, что из-за безденежья в 1990-е едва не стала «ночной бабочкой»

Роза Сябитова поделилась неожиданным откровением. Оказывается, «главная сваха страны» всерьез раздумывала о карьере девушки легкого поведения в лихие девяностые.
Роза Сябитова

Бессменная ведущая «Давай поженимся» в недавнем интервью рассказала об отношении к девушкам, которые занимаются эскорт-услугами. По мнению Сябитовой, любовь за деньги интересует или нездоровых психически женщин, или тех, кто лишен всяких моральных принципов.

Роза сообщила корреспондентам «Собеседника», что некоторые знаменитости часто получают интимные предложения от богатых людей. И порой даже на них соглашаются. Впрочем, самой телеведущей ничего подобного не предлагали.

А ведь, по словам Розы, она и сама думала о карьере девушки по вызову в лихие 1990-е. Тогда она испытывала большие финансовые проблемы и искала любой способ заработка. 

«В те времена, признаюсь, у меня была мысля: ''А может, в проститутки податься?'' Но я понимала, что вряд ли стану успешной в этой области. С моим возрастом и при наличии двух детей трудно. Да и тело мое покоцано родами. В общем, я поняла, что туда мне путь заказан», — сообщила звезда.

10 февраля Розе Сябитовой исполнилось 58 лет. Телеведущая часто фотографируется в бикини и считает, что после 50 жизнь только начинается.

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10 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @syabitova_roza/Instagram, личный архив, Legion-Media.ru
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Роза Сябитова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • не "чуть не стала"..а она ею и была.

  • Стала таки.

  • У Сябитовой разухабистая наглость сочетается с крайне низкой самооценкой и желанием быть изгоем, давно заметила. То вот такие рассказы - мало ли что ты думала 30 лет назад, зашквариваешься-то ты сейчас!) Почти все люди разное думали, чего в приличном обществе не говорят. То про ее БМ - что пусть он уголовник и ее отлупил, зато у них секс хороший, а она женщина в возрасте, и это ей трудно найти, поэтому она его простила.

  • Говорят, она полы на Казанском намывала. Это прям её.

  • К чему сейчас эти откровения?Рейтинг упал что ле?

  • Гость

    Говорят, она полы на Казанском намывала. Это прям её.

    лучше бы продолжала намывать, эта никчемная их "женилка" никому не нужна, почему не закроют?! Да и сваха она никакая, доказательств полно...

  • Так её свахой держат в небезызвестном шоу неспроста! Наверное за какие-то услуги, не иначе! Она ж никакая не сваха, а аферистка!

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