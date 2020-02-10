Роза Сябитова рассказала, что из-за безденежья в 1990-е едва не стала «ночной бабочкой»

Роза Сябитова поделилась неожиданным откровением. Оказывается, «главная сваха страны» всерьез раздумывала о карьере девушки легкого поведения в лихие девяностые.





Бессменная ведущая «Давай поженимся» в недавнем интервью рассказала об отношении к девушкам, которые занимаются эскорт-услугами. По мнению Сябитовой, любовь за деньги интересует или нездоровых психически женщин, или тех, кто лишен всяких моральных принципов.

Роза сообщила корреспондентам «Собеседника», что некоторые знаменитости часто получают интимные предложения от богатых людей. И порой даже на них соглашаются. Впрочем, самой телеведущей ничего подобного не предлагали.

А ведь, по словам Розы, она и сама думала о карьере девушки по вызову в лихие 1990-е. Тогда она испытывала большие финансовые проблемы и искала любой способ заработка.

«В те времена, признаюсь, у меня была мысля: ''А может, в проститутки податься?'' Но я понимала, что вряд ли стану успешной в этой области. С моим возрастом и при наличии двух детей трудно. Да и тело мое покоцано родами. В общем, я поняла, что туда мне путь заказан», — сообщила звезда.

1 2 3 ... 10 Роза Сябитова поделилась интересной подробностью о своем прошлом

10 февраля Розе Сябитовой исполнилось 58 лет. Телеведущая часто фотографируется в бикини и считает, что после 50 жизнь только начинается.