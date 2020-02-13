Как выглядит фигура Адель на самом деле: певица вышла по делам в облегающей спортивной форме

За последний год Адель удалось похудеть на рекордные 45 кг — певицу не узнают даже преданные поклонники. Адель не делится результатами своего экстремального преображения в Инстаграме, и тогда на помощь приходят вездесущие папарацци.

13 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В Сети появились новые фотографии похудевшей Адель. И мы снова ахнули.  Певицу не узнать! Особенно в таком аутфите.

Адель, отправившаяся по делам, облачилась в облегающий топ и легинсы, дополнив их беговыми кроссовками. 31-летняя знаменитость решила добавить немного шика спортивному образу, надев серебряные и золотые браслеты на обе руки. Хитро! 

Спортивная форма не скрывала новообретенной стройности певицы — подтянутый живот, тонкие руки и красивая линия бедер. Судя по всему, Адель не собирается останавливаться на уже потерянных 45 килограммах и продолжит таять на глазах.

Поклонники знаменитости еще не пришли к единому мнению, как отнестись к ее новой внешности. С одной стороны, Адель перестали узнавать не только фанаты, но и звездные коллеги. 

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С другой — 31-летняя певица начала следить за питанием и усердно тренироваться не просто так. По словам Адель, она начала худеть, чтобы «быть здоровой для своего сына».

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