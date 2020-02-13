В Сети появились новые фотографии похудевшей Адель. И мы снова ахнули. Певицу не узнать! Особенно в таком аутфите.
Адель, отправившаяся по делам, облачилась в облегающий топ и легинсы, дополнив их беговыми кроссовками. 31-летняя знаменитость решила добавить немного шика спортивному образу, надев серебряные и золотые браслеты на обе руки. Хитро!
Спортивная форма не скрывала новообретенной стройности певицы — подтянутый живот, тонкие руки и красивая линия бедер. Судя по всему, Адель не собирается останавливаться на уже потерянных 45 килограммах и продолжит таять на глазах.
Поклонники знаменитости еще не пришли к единому мнению, как отнестись к ее новой внешности. С одной стороны, Адель перестали узнавать не только фанаты, но и звездные коллеги.
С другой — 31-летняя певица начала следить за питанием и усердно тренироваться не просто так. По словам Адель, она начала худеть, чтобы «быть здоровой для своего сына».
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