Короткое замыкание: Лена Ленина избавилась от длинных волос и выходит замуж со стрижкой под мальчика

Второе и, пожалуй, главное — это прическа. Вы все видите сами — Лена отказалась от замысловатых фигур на голове и решила, что ей просто необходима кардинальная смена имиджа. В общем, светская львица подстриглась ультракоротко. И ей это очень идет!