Короткое замыкание: Лена Ленина избавилась от длинных волос и выходит замуж со стрижкой под мальчика

Свадьба года состоялась! 13 февраля Лена Ленина вышла замуж.
Наконец-то мы увидели жениха (а теперь и официального мужа) бизнесвумен, которого зовут Антон Игнатов, — очень интеллигентный мужчина в очках, как раз под стать Лениной.
Ждем, когда новоиспеченная невеста наконец-то расскажет нам о супруге что-то еще, кроме того, что ему 38 лет и он шеф-повар московского гастрономического ресторана Magnus Locus.
Главное откровение свадьбы — образ невесты. Доподлинно мы знаем две вещи. Первое — Лена выбрала платье Zuhair Murad, именно о нем мечтают все невесты мира.
Второе и, пожалуй, главное — это прическа. Вы все видите сами — Лена отказалась от замысловатых фигур на голове и решила, что ей просто необходима кардинальная смена имиджа. В общем, светская львица подстриглась ультракоротко. И ей это очень идет!
Свидетельницей со стороны невесты была ее близкая подруга Нонна Гришаева, а со стороны жениха — его брат. В ресторан Magnus Locus, где вечером состоится грандиозное празднование нового семейного союза, прибудут звездные гости, в том числе Лариса Долина, Костя Цзю, Бари Алибасов, Никита Джигурда и многие другие.
Поздравляем Лену и ее супруга и желаем долгих лет совместной жизни!
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