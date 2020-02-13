Короткое замыкание: Лена Ленина избавилась от длинных волос и выходит замуж со стрижкой под мальчика

Лена Ленина вышла замуж во второй раз! Писательница, светская львица и колумнист Woman.ru связала себя узами брака с 38-летним шеф-поваром Антоном Игнатовым.

13 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Свадьба года состоялась! 13 февраля Лена Ленина вышла замуж.

Наконец-то мы увидели жениха (а теперь и официального мужа) бизнесвумен, которого зовут Антон Игнатов, — очень интеллигентный мужчина в очках, как раз под стать Лениной. 

Ждем, когда новоиспеченная невеста наконец-то расскажет нам о супруге что-то еще, кроме того, что ему 38 лет и он шеф-повар московского гастрономического ресторана Magnus Locus.

Главное откровение свадьбы — образ невесты. Доподлинно мы знаем две вещи. Первое — Лена выбрала платье Zuhair Murad, именно о нем мечтают все невесты мира.

Второе и, пожалуй, главное — это прическа. Вы все видите сами — Лена отказалась от замысловатых фигур на голове и решила, что ей просто необходима кардинальная смена имиджа. В общем, светская львица подстриглась ультракоротко. И ей это очень идет!

Свидетельницей со стороны невесты была ее близкая подруга Нонна Гришаева, а со стороны жениха — его брат. В ресторан Magnus Locus, где вечером состоится грандиозное празднование нового семейного союза, прибудут звездные гости, в том числе Лариса Долина, Костя Цзю, Бари Алибасов, Никита Джигурда и многие другие.

Поздравляем Лену и ее супруга и желаем долгих лет совместной жизни!

Теги

Комментарии

17
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Собачка прикольная,помнится Задорнов таких называл "подмышечная вошь".
  • А что за букет такой у неё?
  • Вот я когда замуж выходила 11 лет назад, муж был меня на 2 планки выше. Я его любила, боготворила и восхищалась безумно. Сейчас после 11 лет я его переросла.:( Я к тому что есть оч большая вероятность что Лене этот мальчик быстро наскучит когда улягутся страсти и рутина завоюет Любовь. :( Надеюсь, конечно, я окажусь неправа. Хорошо оформила Лена зал и платье и костюм жениха - молодец, постаралась. Надеюсь что щас фотки продаст и все окупится как минимум в 3 раза.
  • Она давно в париках ходит..а муж.. Ну муж и муж. Может и правда человек хороший. Плюс готовит хорошо. Она его правда почти на 10 лет старше. Ну сейчас это обычное явление
  • Вот я когда замуж выходила 11 лет назад, муж был меня на 2 планки выше. Я его любила, боготворила и восхищалась безумно. Сейчас после 11 лет я его переросла.:( Я к тому что есть оч большая вероятность что Лене этот мальчик быстро наскучит когда улягутся страсти и рутина завоюет Любовь. :( Надеюсь, конечно, я окажусь неправа. Хорошо оформила Лена зал и платье и костюм жениха - молодец, постаралась. Надеюсь что щас фотки продаст и все окупится как минимум в 3 раза.
  • Красивая она все же. Пусть у неё все будет хорошо!
  • не нравится тон фото. мрачно как семейка адамс
  • Лена оч хорошо выглядит, прЯмо прекрасно и оч свежо. Она помолодела рядом со своим новым женихом, это видно, она счастлива. Рада за нее. Видно что он ке любит и принимает со всеми ее тараканами. Но парень видно оч простой. Как бы не надоел он Ленке через пару-тройку лет, она ж дама избалованная, и с гусями.
  • Анемоны красивые. А я смалодушничала, побоялась плохих примет, типа это "похоронный цветок", несчастливый. Это все бред конечно, но когда ты и так переживаешь о свадьбе, о том как сложится жизнь, весь на нервах и в волнении - весь этот мракобесный негатив здорово давит на мозги.
  • Боже, первая мысль - она стала похожа на жену Виторгана старшего, только блонди

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633