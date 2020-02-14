Лариса Долина в белоснежном костюме свежа и прекрасна в свои 64 с хвостиком

Лариса Долина выглядит просто потрясающе. Артистка буквально светится здоровьем и красотой. Как она делает это в 64 года — загадка.

13 февраля в московском ресторане Magnus Locus отгремела свадьба бизнесвумен Лены Лениной и шеф-повара Антона Игнатова. Невеста собрала под одной крышей всех своих звездных друзей: на торжестве были Пьер Нарцисс, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс, Корнелия Манго и многие другие.

Звездой вечера — второй после Лениной — стала Лариса Долина. Все дело в ее феноменальной способности выглядеть роскошно.

Лариса Александровна пришла на торжество в белоснежном брючном костюме и с распущенными волосами. Давайте признаем: джаз-дива явно не выглядит на свой возраст — ей можно дать лет 45 максимум. А Долиной, между тем, уже 64 года!

Артистка не раз признавалась, что стройная фигура дается ей с большим трудом — Долина предрасположена к полноте и всю жизнь сидит на различных диетах.

1 2 3 ... 9 Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку под фамилией Кудельман

Например, четыре года назад Лариса Александровна скинула 20 килограммов за год. «Моя диета достаточно проста: через день нужно пить кефир вместо еды. Например, сегодня питаешься как обычно, а завтра пьешь кефир, потом снова питаешься как обычно», — делилась она тогда секретом стройности и легкости.

