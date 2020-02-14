Наталья Поклонская в сверкающем мини и игривых колготках в горошек доказала, что является самой красивой женщиной-депутатом

Инстаграм захватила любовная лихорадка! Повсюду признания, цветы, конфеты и счастливые пары. Романтическая «эпидемия» не обошла стороной и Наталью Поклонскую, которая порадовала новым притягательным луком и призвала дарить девушкам цветы.

С приближением весны 39-летняя Наталья Поклонская все больше расцветает. Сначала депутат приятно удивила подписчиков своим бьюти-преображением, а теперь стала выбирать все более смелые аутфиты. Мы полностью поддерживаем!

14 февраля Наталья поделилась снимками, на которых позирует в более чем интересном образе. Депутат примерила мини-платье, расшитое пайетками, игривые колготки в горох и босоножки на шпильке.

Мы бы и сами не поверили, если бы не увидели фотографии. Поклонники так привыкли к однотипным фотографиям из Думы, на которых Поклонская сидит в невзрачном костюме с сосредоточенным лицом, что новые снимки произвели настоящий фурор.

Наталья поздравила поклонников с Днем всех влюбленных и дала напутствие тем, кто стесняется признаться в своих чувствах: «Эй, ну чего вы! У нас не так много времени, чтобы тратить его на страх и сомнения. Иди и подари ей цветы! Вдруг это изменит твою жизнь навсегда...»

1 2 3 ... 10 Наталья Поклонская из «Няши-милаши» превратилась в самую красивую женщину в Думе

«Наталья Владимировна с каждым разом все круче», «Сделаю все, чтобы быть вашим Валентином», «Фото одно краше другого!», «Журнал Махim, наверное, потирает руки», «Колготки — огонь», «Шикарный образ», — отозвались фолловеры.