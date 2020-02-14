«Прекратите носить наши юбки и каблуки»: Венди Уильямс резко высказалась в адрес гомосексуалистов

Известная американская телеведущая Венди Уильямс неожиданно ополчилась против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и позволила себе несколько смелых высказываний в их адрес. Реакция в Сети не заставила себя ждать.

На днях Венди Уильямс заговорила о таком феномене как Galentine’s Day. Это неофициальный праздник женщин, который в США отмечают накануне Дня всех влюбленных. Девушки собираются вместе, отправляются в ресторан или клуб и весело проводят время.

Венди поинтересовалась у зрителей, кто собирается отметить этот день. Среди откликнувшихся были и мужчины. Тут-то Уильямс не на шутку возмутилась. По ее мнению, Galentine’s Day и был придуман исключительно для женщин. Следовательно, представители сильного пола не имеют права его отмечать. Как известно, телеведущая за словом в карман не лезет, так что она выдала настоящую тираду.

«Мужчины, вы не понимаете правил этого праздника. Женщины веселятся и развлекаются вместе. Вы не часть этого дня. И мне наплевать, что вы — геи. У вас нет менструации каждые 28 дней. И прекратите носить наши юбки и каблуки. Вы никогда не будете женщинами», — заметила Уильямс.

Скорее всего она намекала на то, что некоторые голливудские красавцы все чаще появляются на светских мероприятиях в одежде, которую все привыкли видеть на женщинах. Среди поклонников такой моды Билли Портер, Сэм Смит и Эзра Миллер.

1 2 3 ... 10 Телеведущая Венди Уильямс весьма остра на язык

После этого Уильямс буквально растоптали в Твиттере. «Венди не может держать рот на замке? Она не заслуживает собственного шоу», «Венди, все твои поклонники — геи, а ты ухитрилась оскорбить их», «Венди, ты запрещаешь геям носить юбки, а сама ходишь в мужских брюках, как же так?!» — писали разгневанные пользователи Сети.



Нашлись и те, кто согласился с позицией телеведущей. Они заметили, что Венди не должна извиняться за то, что высказала свое мнение, пускай и на весь мир.