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«Прекратите носить наши юбки и каблуки»: Венди Уильямс резко высказалась в адрес гомосексуалистов

Известная американская телеведущая Венди Уильямс неожиданно ополчилась против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и позволила себе несколько смелых высказываний в их адрес. Реакция в Сети не заставила себя ждать. 
Венди Уильямс

На днях Венди Уильямс заговорила о таком феномене как Galentine’s Day. Это неофициальный праздник женщин, который в США отмечают накануне Дня всех влюбленных. Девушки собираются вместе, отправляются в ресторан или клуб и весело проводят время.

Венди поинтересовалась у зрителей, кто собирается отметить этот день. Среди откликнувшихся были и мужчины. Тут-то Уильямс не на шутку возмутилась. По ее мнению, Galentine’s Day и был придуман исключительно для женщин. Следовательно, представители сильного пола не имеют права его отмечать. Как известно, телеведущая за словом в карман не лезет, так что она выдала настоящую тираду.

«Мужчины, вы не понимаете правил этого праздника. Женщины веселятся и развлекаются вместе. Вы не часть этого дня. И мне наплевать, что вы — геи. У вас нет менструации каждые 28 дней. И прекратите носить наши юбки и каблуки. Вы никогда не будете женщинами», — заметила Уильямс.
Билли Портер

Скорее всего она намекала на то, что некоторые голливудские красавцы все чаще появляются на светских мероприятиях в одежде, которую все привыкли видеть на женщинах. Среди поклонников такой моды Билли Портер, Сэм Смит и Эзра Миллер. 

После этого Уильямс буквально растоптали в Твиттере. «Венди не может держать рот на замке? Она не заслуживает собственного шоу», «Венди, все твои поклонники — геи, а ты ухитрилась оскорбить их», «Венди, ты запрещаешь геям носить юбки, а сама ходишь в мужских брюках, как же так?!» — писали разгневанные пользователи Сети.

Нашлись и те, кто согласился с позицией телеведущей. Они заметили, что Венди не должна извиняться за то, что высказала свое мнение, пускай и на весь мир. 

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14 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну наконец-то кто-то адекватный нашелся, а) а то видете ли ток чувства меншинств вечно оскорбляют, а обычные люди и слова сказать не могут

  • Умничка. В точку прям! Застряли между он и она, вот пусть и празднуют свой день "оно")))

  • Поддерживаю ее на 100%, сколько можно развращать общество, своим поведением! Ну любишь ты в ..., ну хочешь ты шмотки женщины носить , люби молча, дома! Сами же свою ориентацию преподносят поганно и отвратно , а потом жалуются , что их не понимают!

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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