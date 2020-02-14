14 февраля большинство отечественных селебрити выкладывают в своих соцсетях романтические фото и признаются в любви вторым половинкам. Находятся и те, кто принципиально игнорирует День всех влюбленных — причины для этого могут быть совершенно разные. Есть и третья категория звезд — те, которые говорят о любви к своей семье, детям и родителям. В их число вошла Ирина Круг, которая сегодня днем разместила фото с сыном и дочерью.
На снимке Ирина стоит рядом со своим высоким сыном Александром, опустив руку на его плечо. На корточках сидит дочь певицы Марина. Многие отметили, что, несмотря на красоту женской половины фото, взгляд притягивает к себе именно сын Круга. Фолловеры Ирины уверены, что юноша растет копией своего отца.
«Какой же Саша красивый, как возле вас в этом парне улавливаются эти общие черты со всеми любимым Михаилом», — написала одна из пользовательниц Сети.
Что ж, с этим трудно не согласиться! Однако 18-летнему Александру передались не только внешние черты отца, но и его талант. Юноша уже выступает вместе со своей мамой и нередко ведет ее концерты. Уверены, что в будущем он станет настоящей звездой — ведь у него есть для этого все шансы.
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