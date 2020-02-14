14 февраля большинство отечественных селебрити выкладывают в своих соцсетях романтические фото и признаются в любви вторым половинкам. Находятся и те, кто принципиально игнорирует День всех влюбленных — причины для этого могут быть совершенно разные. Есть и третья категория звезд — те, которые говорят о любви к своей семье, детям и родителям. В их число вошла Ирина Круг, которая сегодня днем разместила фото с сыном и дочерью.