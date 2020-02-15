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В ответ на обсуждение «пьяных» танцев Лобода опубликовала архивное видео с кастинга в «ВИА Гру» 16-летней давности

Недавнее выступление Светланы Лободы широко обсуждалось в Сети из-за ее странных танцев. Устав от этого, певица опубликовала архивное видео, доказав, что такой стиль был присущ ей всегда. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода вновь заставила говорить о себе

Не так давно грандиозные концерты Big Love Show 2020 прошли по стране. Один из них особенно запомнился зрителям благодаря Светлане Лободе. Во время выступления с песней «Новый Рим» артистка исполнила весьма неординарный танец.

В Сеть попало видео, на котором видно, как певица выполняет резкие, не попадающие в ритм движения, затем словно бьет себя по голове, а в какой-то момент высоко закидывает ногу, овивает ее рукой с микрофоном и продолжает в него петь. 

В Сети прозвали этот необычный перформанс «пьяными танцами» и даже сравнили их со скандальным выступлением Димы Билана в Самаре. Начитавшись самых разных высказываний, Светлана наконец вышла на связь. Певица опубликовала архивное видео с кастинга в группу «ВИА Гра». На нем Лобода исполняет не менее эксцентричный танец, чем на недавнем концерте.

«А ''Пьяные танцы'' начались еще 16 лет назад», — написала Светлана, сопроводив публикацию саркастичными хэштегами. Фолловеры поддержали певицу, заявив, что они любят ее как раз за эту неординарность, и ей совсем не нужно становиться как все. Согласны?  

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15 февраля 2020
Текст Саша Белая
Фото @lobodaofficial/ Instagram
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Светлана Лобода

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну вот на этом видео и видно, что губы то у неё свои тонкие, а она то все говорила, свои такие пухлые

  • Почему я, так ржала, когда увидела ее конвульсии на архивной записи :D

  • Оба выступления смешные, но последнее-смешнее всех)

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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