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Известная телеведущая Кэролайн Флэк, у которой был короткий роман с принцем Гарри, покончила с собой

40-летнюю звезду британского реалити-шоу обнаружили мертвой в ее квартире в Лондоне. Родственники подтвердили, что девушка скончалась 15 февраля. О самоубийстве сообщил адвокат семьи. 

Известная телеведущая Кэролайн Флэк была найдена мертвой в Лондоне. В марте она должна была предстать перед судом по обвинению в нанесении побоев своему 27-летнему бойфренду Льюису Бертону. 

После того, как в декабре прошлого года стало известно о нападении Флэк на Льюиса, ее уволили, хотя ведущая настаивала на своей невиновности. Ей предложили работу на другом канале — вести реалити-шоу о пластической хирургии. На момент смерти Кэролайн переговоры еще не завершились.

На днях Кэролайн разместила в Инстаграме коллаж со своим псом и сопроводила его эмодзи в виде сердца. Это был последний пост звезды в Сети.

Журналисты тут же вспомнили о том, что в 2009-м у Кэролайн был недолгий роман с принцем Гарри. Пара познакомилась через общих друзей, после чего начала встречаться. Однако возлюбленным пришлось расстаться, когда об их отношениях узнала пресса. Об этом девушка чуть позже напишет в своей книге. Позже Гарри нашел любовь в лице Меган Маркл, а у Флэк был целый ряд романов — в том числе с певцом Гарри Стайлсом, который моложе ее на 14 лет.

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17 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @carolineflack/Instagram
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Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И что? Мало ли таких... Миллион. И К Гарри таких дам наверняка пачками привозили...

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