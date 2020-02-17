Известная телеведущая Кэролайн Флэк, у которой был короткий роман с принцем Гарри, покончила с собой

40-летнюю звезду британского реалити-шоу обнаружили мертвой в ее квартире в Лондоне. Родственники подтвердили, что девушка скончалась 15 февраля. О самоубийстве сообщил адвокат семьи.

Известная телеведущая Кэролайн Флэк была найдена мертвой в Лондоне. В марте она должна была предстать перед судом по обвинению в нанесении побоев своему 27-летнему бойфренду Льюису Бертону.

После того, как в декабре прошлого года стало известно о нападении Флэк на Льюиса, ее уволили, хотя ведущая настаивала на своей невиновности. Ей предложили работу на другом канале — вести реалити-шоу о пластической хирургии. На момент смерти Кэролайн переговоры еще не завершились.

На днях Кэролайн разместила в Инстаграме коллаж со своим псом и сопроводила его эмодзи в виде сердца. Это был последний пост звезды в Сети.

Журналисты тут же вспомнили о том, что в 2009-м у Кэролайн был недолгий роман с принцем Гарри. Пара познакомилась через общих друзей, после чего начала встречаться. Однако возлюбленным пришлось расстаться, когда об их отношениях узнала пресса. Об этом девушка чуть позже напишет в своей книге. Позже Гарри нашел любовь в лице Меган Маркл, а у Флэк был целый ряд романов — в том числе с певцом Гарри Стайлсом, который моложе ее на 14 лет.