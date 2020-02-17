«Неудачная беременность стоила мне предыдущего брака. Теперь все будет иначе»: Лена Ленина сообщила, что ждет ребенка

На днях Лена Ленина стала женой. Поклонники писательницы рады, но не перестают задавать ей вопросы о том, почему ярая противница брака решила выйти замуж во второй раз. Колумнист Woman.ru ответила, поделившись весьма личным.

13 февраля Лена Ленина вышла замуж за Антона Игнатова, 38-летнего шеф-повара московского ресторана Magnus Locus. Спустя несколько дней после пышной свадьбы Ленину атаковали вопросами, что заставило ее, противницу брака, изменить свое отношение к замужеству на 180 градусов. Ей слово.

Давайте раз и навсегда все объясню. Я действительно не очень большая поклонница браков. По многим причинам, в том числе и патримониального характера, да и вообще, скорее феминистка, чем жена. Сама зарабатываю, сама рулю. И девчонкам молодым на моих мастер-классах советую не выходить за миллионеров, а стремиться к собственным миллионам.

Но мы в мире не одни. Моя мама — человек старых честных правил. Она настояла. И Антон. И то потому, что мы с мужем ждем ребенка.

Я уже много лет мечтала повторить самый приятный опыт в жизни и снова стать мамой, но Бог не давал. И последняя неудачная беременность даже стоила мне брака с моим предыдущим мужем-французом.

Когда теряешь ребенка, даже если он еще только на начальном периоде развития, это всегда сказывается на отношениях в паре. И наши отношения с Паскалем это разрушило. Хоть и не стало поводом для расставания. Но причиной.

Поводом же или последней каплей стала его патологическая ревность, а реальной причиной — наша неудачная попытка стать родителями. Из-за моих многочисленных перелетов и сумасшедшей нагрузки на работе.

Последние годы я не теряла надежды снова стать мамой и всегда мечтала о девочке, ведь у меня уже есть прекрасный сын. Но он уже вырос. Я даже пыталась сублимировать свою материнскую энергию в зоологическую и завела себе маленькую собачку, но, оказалось, что это не одно и то же. Аппетит не утоляется, а лишь раздражается еще больше.

Неудачные попытки забеременеть и страх перед гормональной стимуляцией при ЭКО с его непредсказуемыми последствиями, которые, поговаривают, стоили жизни Жанне Фриске и, возможно, здоровья Анастасии Заворотнюк, меня останавливали, и в какой-то момент я поняла, что не могу решить, что для меня важнее: стать мамой или не рисковать жизнью?

У предпринимательниц нет времени на 9 месяцев беременности, а у публичных дам, для которых внешность очень важна, нет желания портить фигуру вынашиванием и гормональной терапией. Не считая большой нагрузки и ущерба для женского организма во время беременности. Поэтому я нашла рациональное решение этой дилеммы: выбрала суррогатную мать, которая за деньги согласилась выносить ребенка за меня.

В тот период жизни я встречалась с Антоном. Он был сильно влюблен и мечтал о ребенке. Но поставил одно условие: раз я не готова вынашивать, я должна выйти за него замуж. Этот компромисс позволил бы нашему будущему малышу иметь отца и полную семью, а мне еще и любящего мужа.

1 2 3 ... 10 Лена Ленина и Антон Игнатов ждут ребенка

Вот такую схему мы придумали и реализовали. И как только наша суррогатная мамочка сообщила нам радостную новость, мы сразу же стали готовиться к свадьбе. Надеюсь, я один раз и навсегда ответила на все вопросы и их больше не будет.