Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Неудачная беременность стоила мне предыдущего брака. Теперь все будет иначе»: Лена Ленина сообщила, что ждет ребенка

На днях Лена Ленина стала женой. Поклонники писательницы рады, но не перестают задавать ей вопросы о том, почему ярая противница брака решила выйти замуж во второй раз. Колумнист Woman.ru ответила, поделившись весьма личным.

13 февраля Лена Ленина вышла замуж за Антона Игнатова, 38-летнего шеф-повара московского ресторана Magnus Locus. Спустя несколько дней после пышной свадьбы Ленину атаковали вопросами, что заставило ее, противницу брака, изменить свое отношение к замужеству на 180 градусов. Ей слово.

Давайте раз и навсегда все объясню. Я действительно не очень большая поклонница браков. По многим причинам, в том числе и патримониального характера, да и вообще, скорее феминистка, чем жена. Сама зарабатываю, сама рулю. И девчонкам молодым на моих мастер-классах советую не выходить за миллионеров, а стремиться к собственным миллионам. 

Но мы в мире не одни. Моя мама — человек старых честных правил. Она настояла. И Антон. И то потому, что мы с мужем ждем ребенка.

Я уже много лет мечтала повторить самый приятный опыт в жизни и снова стать мамой, но Бог не давал. И последняя неудачная беременность даже стоила мне брака с моим предыдущим мужем-французом.

Когда теряешь ребенка, даже если он еще только на начальном периоде развития, это всегда сказывается на отношениях в паре. И наши отношения с Паскалем это разрушило. Хоть и не стало поводом для расставания. Но причиной.

Поводом же или последней каплей стала его патологическая ревность, а реальной причиной — наша неудачная попытка стать родителями. Из-за моих многочисленных перелетов и сумасшедшей нагрузки на работе.

Последние годы я не теряла надежды снова стать мамой и всегда мечтала о девочке, ведь у меня уже есть прекрасный сын. Но он уже вырос. Я даже пыталась сублимировать свою материнскую энергию в зоологическую и завела себе маленькую собачку, но, оказалось, что это не одно и то же. Аппетит не утоляется, а лишь раздражается еще больше.

Неудачные попытки забеременеть и страх перед гормональной стимуляцией при ЭКО с его непредсказуемыми последствиями, которые, поговаривают, стоили жизни Жанне Фриске и, возможно, здоровья Анастасии Заворотнюк, меня останавливали, и в какой-то момент я поняла, что не могу решить, что для меня важнее: стать мамой или не рисковать жизнью?

У предпринимательниц нет времени на 9 месяцев беременности, а у публичных дам, для которых внешность очень важна, нет желания портить фигуру вынашиванием и гормональной терапией. Не считая большой нагрузки и ущерба для женского организма во время беременности. Поэтому я нашла рациональное решение этой дилеммы: выбрала суррогатную мать, которая за деньги согласилась выносить ребенка за меня. 

В тот период жизни я встречалась с Антоном. Он был сильно влюблен и мечтал о ребенке. Но поставил одно условие: раз я не готова вынашивать, я должна выйти за него замуж. Этот компромисс позволил бы нашему будущему малышу иметь отца и полную семью, а мне еще и любящего мужа.

Вот такую схему мы придумали и реализовали. И как только наша суррогатная мамочка сообщила нам радостную новость, мы сразу же стали готовиться к свадьбе. Надеюсь, я один раз и навсегда ответила на все вопросы и их больше не будет.

Перейти к обсуждению 12


17 февраля 2020
Текст Лена Ленина
Фото @lenaleninaofficial, @okochetova/Instagram
Теги

Лена Ленина

Реклама

12 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Почему бы и нет? Женщина-огонь, сил воспитать ребенка у нее хватит, она еще долго будет такой активной. Бог с помощь...

  • Мир встал с ног на голову. Геи уже норма и даже мода, папа с мамой делают ребёнка, даже не прикасаясь друг к другу. В интересное время живём. Хочу застать в этой жизни ещё пару чудес.

  • Всё против природы.Ребёнка надо зачинать в любви,тогда энергетика влюблённых,даёт своему потомству хороший иммунитет и счастливую судьбу,а у них что получается?Чужая женщина,ради денег,носит их ребёнка,к которому ничего не испытывает.Для неё это лишь товар,который она выгодно продаст.Да и родители что испытывали когда у них материал брали?Папа смотрел журналы для мужчин,а мама просто механически ждала забора яйцеклетки.Бедный ребёнок,не так он хотел прийти в этот мир.

  • То есть, мужчина этот заимеет вскоре ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. Причем тут Лена, я не очень поняла, если честно. И не надо меня убеждать, что она станет настоящей матерью этому ребенку, пару раз сфотографируется около него, разве что. Вон как жена Маликова, всегда на расстоянии в километр от мальчика с чужим лицом. Или как Кудрявцева, пару фоток в год и ок. Либо его мать, либо няня будет воспитанием заниматься, точно не Лена.

  • Очень красивое свадебное платье! Ей очень идет!

  • Гость

    Всё против природы.Ребёнка надо зачинать в любви,тогда энергетика влюблённых,даёт своему потомству хороший иммунитет и счастливую судьбу,а у них что получается?Чужая женщина,ради денег,носит их ребёнка,к которому ничего не испытывает.Для неё это лишь товар,который она выгодно продаст.Да и родители что испытывали когда у них материал брали?Папа смотрел журналы для мужчин,а мама просто механически ждала забора яйцеклетки.Бедный ребёнок,не так он хотел прийти в этот мир.

    Надо-надо... Так пусть бы и все зачинали детей по любви, а не так, чтобы их потом бить и на гречку ставить, чтобы покалечить. Дети должны появляться желанными и запланированными. И все.

  • Гость

    То есть, мужчина этот заимеет вскоре ребенка, которого вынашивает суррогатная мать. Причем тут Лена, я не очень поняла, если честно. И не надо меня убеждать, что она станет настоящей матерью этому ребенку, пару раз сфотографируется около него, разве что. Вон как жена Маликова, всегда на расстоянии в километр от мальчика с чужим лицом. Или как Кудрявцева, пару фоток в год и ок. Либо его мать, либо няня будет воспитанием заниматься, точно не Лена.

    А вы лично знакомы с женой Маликова или с Лерой? Фоточки они не выставляют, значит, детьми не занимаются, да?

  • Ходячая Катастрофа

    Мир встал с ног на голову. Геи уже норма и даже мода, папа с мамой делают ребёнка, даже не прикасаясь друг к другу. В интересное время живём. Хочу застать в этой жизни ещё пару чудес.

    А это и не чудеса уже. Лет через несколько производство детей просто на поток поставят, вообще без мам и пап будут обходиться, только донорским материалом. Осталось-то немного - научиться выращивать эмбрион до полноценного ребенка не внутриутробно, а вне, лабораторно. Не думаю, что это вызовет уж очень большие проблемы. Во всяком случае, принципиально это решаемо. Постепенно все человечество будет искусственно воспроизводиться. Это массу возможностей открывает. Но, конечно, есть и минусы морально-этического плана .... а кого они когда волновали?

  • Отличный ответ

  • Гость

    А вы лично знакомы с женой Маликова или с Лерой? Фоточки они не выставляют, значит, детьми не занимаются, да?

    Нет, не совсем так. Точнее, что на тех немногих фоточках, который они выкладывают, по выражениям их лиц и позам видно, что дети эти им и нафиг не сдались. И это не только я заметила. А вы, если этого не видите в упор, или не хотите видеть, это ваше дело. На здоровье. Не цепляйтесь только к другим людям, кто видит другое, каждый имеет право высказать свое мнение.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями
27 Комментариев
Гость 2020-02-10 14:53:00
176
"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
«Очень стыдно смотреть»: жена миллионера Наталья Давыдова показала свои ягодицы до увлечения спортом
38 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.