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На зависть молодым 50-летняя Джей Ло показала железный пресс и крутые бедра в бикини

Дженнифер Лопес не устает напоминать, насколько шикарно она выглядит в свои 50 лет. Певица поделилась в Инстаграме горячим селфи, на котором позирует в белоснежном бикини.

Джей Ло решила немного встряхнуть Инстаграм новым селфи. Откровенная публикация в момент набрала 6 миллионов лайков, и мы совсем не удивлены — там действительно есть на что посмотреть!

Думаем, после грандиозного выступления на «Суперкубке» ни у кого не осталось сомнений, что Лопес находится в феноменальной физической форме. Чего только стоит тот момент, когда мама двоих детей продемонстрировала, как умеет крутиться на пилоне.

После долгих репетиций, а также сезона кинопремий Джей Ло позволила себе немного расслабиться и взяла мини-отпуск. Но даже в нем она трудится без перерыва — в спортзале. Доказательством тому является ее последнее селфи.

16 февраля знаменитость выложила фото, на котором позирует в белом мини-бикини. «Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок певица. Фанаты не могли налюбоваться стройным и подтянутым телом Дженнифер: «Совершенство», «Какая горячая!», «Безумно соблазнительная», «Спасибо за вдохновение, я побежала в зал».

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17 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @jlo/Instagram
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Дженнифер Лопес

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Она, конечно, молодец, что следит за фигурой и в тренажёрном пашет. Но сейчас она перекачанная, прям слишком.

  • Ой ну на пилоне она выглядела не лучшим образом, очень тяжело, считаю, это было ошибкой. особенно когда ее все стали держать))) фотографии сильно отфотошоплены, ан видео грузная тетя. Конечно и однозначно, для 50 лет для обычной женщины - это форма бомбическая просто. но для сцены ну не знаю..кроме того считаю большой ошибкой выступать на фоне Шакиры, так как ну очень проигрывает она Шакире. Что вокально что внешне.

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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