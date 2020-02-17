На зависть молодым 50-летняя Джей Ло показала железный пресс и крутые бедра в бикини

Дженнифер Лопес не устает напоминать, насколько шикарно она выглядит в свои 50 лет. Певица поделилась в Инстаграме горячим селфи, на котором позирует в белоснежном бикини.

Джей Ло решила немного встряхнуть Инстаграм новым селфи. Откровенная публикация в момент набрала 6 миллионов лайков, и мы совсем не удивлены — там действительно есть на что посмотреть!

Думаем, после грандиозного выступления на «Суперкубке» ни у кого не осталось сомнений, что Лопес находится в феноменальной физической форме. Чего только стоит тот момент, когда мама двоих детей продемонстрировала, как умеет крутиться на пилоне.

После долгих репетиций, а также сезона кинопремий Джей Ло позволила себе немного расслабиться и взяла мини-отпуск. Но даже в нем она трудится без перерыва — в спортзале. Доказательством тому является ее последнее селфи.

1 2 3 ... 10 Дженнифер Лопес в очередной раз поразила фанатов своим шикарным телом

16 февраля знаменитость выложила фото, на котором позирует в белом мини-бикини. «Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок певица. Фанаты не могли налюбоваться стройным и подтянутым телом Дженнифер: «Совершенство», «Какая горячая!», «Безумно соблазнительная», «Спасибо за вдохновение, я побежала в зал».