Темнокожий бойфренд дочери Урганта публично признался ей в любви

19-летняя Эрика Куталия, старшая дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе, уже более двух лет живет в США. В Нью-Йорке девушка учится в школе моды и дизайна Parsons School of Design.

Там, вероятно, Эрика, которую Иван считает родной дочерью, и нашла свою любовь — темнокожего парня по имени Муса. Они встречаются уже несколько месяцев.