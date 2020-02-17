Темнокожий бойфренд дочери Урганта публично признался ей в любви

Эрика Куталия, приемная дочь Ивана Урганта, нашла свою любовь в далеком Нью-Йорке. Девушка встречается с темнокожим молодым человеком по имени Муса, который уже признался Эрике в любви.

17 февраля 2020 · Текст: · Фото:

19-летняя Эрика Куталия, старшая дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе, уже более двух лет живет в США. В Нью-Йорке девушка учится в школе моды и дизайна Parsons School of Design.

Там, вероятно, Эрика, которую Иван считает родной дочерью, и нашла свою любовь — темнокожего парня по имени Муса. Они встречаются уже несколько месяцев.

И, кажется, отношения у них серьезные. По крайней мере, одно признание в любви уже есть — от молодого человека.

Муса опубликовал в Инстаграме несколько совместных фотографий с Эрикой и подписал их: «Сладкая любовь и головная боль».

Отметим, что многие пользователи Сети раскритиковали избранника Куталии из-за цвета кожи (привет, 2020 год) и отметили, что Ургант, вероятно, в ужасе, ведь будущие дети Эрики и Мусы будут «шахтерами».

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В 2007 году Иван Ургант женился на своей школьной любви Наталье Кикнадзе
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Девушка решила, что терпеть такое хамство не будет, и ответила на заявления:  «Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. А мы, надеюсь, разберемся с такой ''тяжелой'' ситуацией».

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Комментарии

1
под именем
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  • про шахтеров это же шутка, да?

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