Темнокожий бойфренд дочери Урганта публично признался ей в любви

19-летняя Эрика Куталия, старшая дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе, уже более двух лет живет в США. В Нью-Йорке девушка учится в школе моды и дизайна Parsons School of Design.
Там, вероятно, Эрика, которую Иван считает родной дочерью, и нашла свою любовь — темнокожего парня по имени Муса. Они встречаются уже несколько месяцев.
И, кажется, отношения у них серьезные. По крайней мере, одно признание в любви уже есть — от молодого человека.
Муса опубликовал в Инстаграме несколько совместных фотографий с Эрикой и подписал их: «Сладкая любовь и головная боль».
Отметим, что многие пользователи Сети раскритиковали избранника Куталии из-за цвета кожи (привет, 2020 год) и отметили, что Ургант, вероятно, в ужасе, ведь будущие дети Эрики и Мусы будут «шахтерами».
Девушка решила, что терпеть такое хамство не будет, и ответила на заявления: «Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. А мы, надеюсь, разберемся с такой ''тяжелой'' ситуацией».
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