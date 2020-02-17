Не так давно Алена Водонаева оказалась в эпицентре скандала, так как позволила себе несколько смелых высказываний об абортах и материнском капитале. Из-за этого телеведущую даже вызвали в полицию — кого-то оскорбил пост звезды, и он написал на нее заявление.

Российские знаменитости практически не отреагировали на эту историю, если не считать Айзы Анохиной, устроившей одиночный пикет в защиту «заклятой подруги».