Не так давно Алена Водонаева оказалась в эпицентре скандала, так как позволила себе несколько смелых высказываний об абортах и материнском капитале. Из-за этого телеведущую даже вызвали в полицию — кого-то оскорбил пост звезды, и он написал на нее заявление.
Российские знаменитости практически не отреагировали на эту историю, если не считать Айзы Анохиной, устроившей одиночный пикет в защиту «заклятой подруги».
На днях Алена Шишкова разместила таинственный пост в Инстаграме. Модель показала снимок, сделанный на недавней фотосессии, где она предстала в полупрозрачной блузе и жемчужной вуали. Алена прижимает палец к губам, как героиня знаменитого советского плаката «Не болтай!».
«Тссс... я никогда никому не скажу свое мнение о материнском капитале, о социальном положении людей и о поднятии пенсионного возраста... Потому что не хочу стать звездой федеральных каналов. Я все правильно говорю? Никого не оскорбила?» — написала Шишкова.
Подписчики сразу поняли, что речь в посте экс-возлюбленной Тимати идет о ее тезке Водонаевой. «Алена, вы самый интеллигентный тролль», «Алена, после такого заявления я рассмотрела в тебе не только красивую женщину, но и умную, и саркастичную!» — сообщили фолловеры.
Примечательно, что реакции самой Водонаевой на пост белокурой модели пока не последовало.
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