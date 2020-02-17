Растрепанные и счастливые: Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике вместе после «Мегзита»

Не прошло и года, как мы увидели Меган Маркл и принца Гарри вместе после того, как они сложили с себя королевские полномочия. И хотим отметить, что пара как-то даже неприлично счастлива.

В январе Меган Маркл и принц Гарри огорошили весь мир новостью о том, что они планируют отойти от своих монарших обязанностей и хотят стать финансово независимыми от Букингемского дворца.

С тех пор прошло немало времени, Сассексы успели переехать в Канаду вместе с сыном Арчи и обосноваться там, а также распустили сотрудников, которые работали на них в Великобритании, — многие подумали, что это намек на то, что Меган и Гарри не планируют возвращаться в Лондон.

А на днях мы наконец-то впервые увидели супругов вместе после официального объявления «Мегзита». Меган и Гарри смогли сфотографировать в международном аэропорту «Виктория» в Канаде в День всех влюбленных.



Супруги были совершенно расслаблены, спокойны, счастливы и даже слегка растрепаны — а что, им теперь уже не нужно держать лицо и быть «с иголочки» ради монарших традиций.

Вероятно, Сассексы вернулись домой из США, где посетили Стэнфордский университет — Меган и Гарри обсуждали работу благотворительного фонда, о создании которого заявили в январе. Западные СМИ подчеркивают, что супруги прилетели коммерческим рейсом, а не на частном джете.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл и принц Гарри собрали свои вещи и сбежали из Лондона

Маленький Арчи, сын экс-актрисы и рыжего внука Елизаветы II, все это время был в Канаде.