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Растрепанные и счастливые: Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике вместе после «Мегзита»

Не прошло и года, как мы увидели Меган Маркл и принца Гарри вместе после того, как они сложили с себя королевские полномочия. И хотим отметить, что пара как-то даже неприлично счастлива.

В январе Меган Маркл и принц Гарри огорошили весь мир новостью о том, что они планируют отойти от своих монарших обязанностей и хотят стать финансово независимыми от Букингемского дворца.

С тех пор прошло немало времени, Сассексы успели переехать в Канаду вместе с сыном Арчи и обосноваться там, а также распустили сотрудников, которые работали на них в Великобритании, — многие подумали, что это намек на то, что Меган и Гарри не планируют возвращаться в Лондон.

А на днях мы наконец-то впервые увидели супругов вместе после официального объявления «Мегзита». Меган и Гарри смогли сфотографировать в международном аэропорту «Виктория» в Канаде в День всех влюбленных. 

Супруги были совершенно расслаблены, спокойны, счастливы и даже слегка растрепаны — а что, им теперь уже не нужно держать лицо и быть «с иголочки» ради монарших традиций.

Вероятно, Сассексы вернулись домой из США, где посетили Стэнфордский университет — Меган и Гарри обсуждали работу благотворительного фонда, о создании которого заявили в январе. Западные СМИ подчеркивают, что супруги прилетели коммерческим рейсом, а не на частном джете. 

Маленький Арчи, сын экс-актрисы и рыжего внука Елизаветы II, все это время был в Канаде.

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17 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Новый=забытый старый стиль Меган - декольте до пояса с демонстрацией бюстгальтера на нулевом размере груди. Выглядит как-будто спонсора или очередного мужа ищет.

  • Выглядеть с иголочки при королевском дворе - скучно. Быть как бомжи в общей серой массе народа - кайф. Воистину, люди - это феномен неадекватности )))

  • Я думала, что неопрятная Меган была при дворе...... ан нет. Дно было ещё не пробито.

  • Выглядят свежо и счастливо, молодцы и начхать они хотели на злых и завистливых теток, которые их обсуждают тут

  • Расслабленные и позитивные. Потому что свободные👍🏻

  • Меган в активном поиске)))

  • Меган при дворе с причёской и в шляпка (не во всех) была такая элегантная. Сейчас - обычная тётя, слегка располневшая после родов.

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