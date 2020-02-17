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В Санкт-Морице Виктория Боня вспомнила родной Краснокаменск и вновь встала на коньки

Виктория Боня вместе со своей подругой Маницей отдыхает в Санкт-Морице. Приятельницы вышли на каток, и Виктория показала, что уверенно стоит на коньках. Оказалось, что в детстве Боня очень любила этот вид спорта.
Виктория Боня

Прибыв в заснеженный Санкт-Мориц, Виктория Боня не изменила себе и принялась постить фотографии и видео. Так, подписчики красавицы увидели ее в образе матерой фигуристки — звезда уверенно вышла на каток в белоснежном комбинезоне. Боня призналась, что обожает коньки, причем она увлекалась этим видом спорта еще с юных лет.

«Любите кататься на коньках? Мне напоминает детство в Краснокаменске», — сообщила Виктория.

Пока Виктория кружилась на катке, попутно получая большое удовольствие от катания, ее подруга Маница Хашба явно чувствовала себя не так уверенно. Девушка еще только училась держаться на льду, поэтому не могла повторить все те пируэты, которые выполняла Боня.

Нагуляв аппетит, подруги отправились в ресторан. Виктория рассказала, что была разочарована обедом. Звезда заявила, что ожидала «чего-то более съедобного». Неудивительно, что позже она решила немного себя побаловать. 

«Захотелось устриц безумно организму моему», — сообщила Боня в инстаграм-историях. Отметим, что Виктория тщательно следит за своим весом и постоянно ищет новые способы поправиться, так что может иногда не отказывать себе в любимых блюдах.

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17 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Та сними ты уже эти позорные меха, Вика! Нигде в мире их уже не носят, а в Швейцарии в них даже в приличные рестораны уже не пускают. И это при том, что в Швейцарии эта зима просто теплейшая, мы всю зиму проходили здесь в демисезонных курточках, в том числе и в горах.

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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