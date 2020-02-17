В Санкт-Морице Виктория Боня вспомнила родной Краснокаменск и вновь встала на коньки

Виктория Боня вместе со своей подругой Маницей отдыхает в Санкт-Морице. Приятельницы вышли на каток, и Виктория показала, что уверенно стоит на коньках. Оказалось, что в детстве Боня очень любила этот вид спорта.

Прибыв в заснеженный Санкт-Мориц, Виктория Боня не изменила себе и принялась постить фотографии и видео. Так, подписчики красавицы увидели ее в образе матерой фигуристки — звезда уверенно вышла на каток в белоснежном комбинезоне. Боня призналась, что обожает коньки, причем она увлекалась этим видом спорта еще с юных лет.

«Любите кататься на коньках? Мне напоминает детство в Краснокаменске», — сообщила Виктория.

Пока Виктория кружилась на катке, попутно получая большое удовольствие от катания, ее подруга Маница Хашба явно чувствовала себя не так уверенно. Девушка еще только училась держаться на льду, поэтому не могла повторить все те пируэты, которые выполняла Боня.

Нагуляв аппетит, подруги отправились в ресторан. Виктория рассказала, что была разочарована обедом. Звезда заявила, что ожидала «чего-то более съедобного». Неудивительно, что позже она решила немного себя побаловать.

«Захотелось устриц безумно организму моему», — сообщила Боня в инстаграм-историях. Отметим, что Виктория тщательно следит за своим весом и постоянно ищет новые способы поправиться, так что может иногда не отказывать себе в любимых блюдах.