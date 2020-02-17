Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Божена Рынска надеется, что «материнское ослепление» позволит ей полюбить дочь, несмотря на «противные моменты»

Божена Рынска готовится к скорому появлению на свет дочери, которую для нее вынашивает суррогатная мать. Правда, 45-летняя журналистка немного переживает из-за того, что ей придется столкнуться и с «темной стороной материнства».
Божена Рынска

Божена Рынска уже скоро впервые станет матерью и тщательно готовится к этому радостному событию. Она обустраивает детскую, закупается всем необходимым для дочери и рассказывает об этом своим многочисленным подписчикам. В новом посте в Инстаграме Рынска поведала, что ждет не дождется появления малышки на свет.

«Хмурый день сегодня. Гулять не хочется. Поэтому хлопочу: развешиваю детские платьица на детские вешалочки. Столько любви уже предчувствую...» — поделилась своими эмоциями Божена.

Божена принадлежит к числу тех звезд, которые охотно вступают с подписчиками в дискуссии и отвечают на их вопросы, так что этот случай исключением не стал. Многие расспрашивали ее об отношении к материнству.

Божена Рынска
Божена Рынска с любимым питомцем Люсиком

Поклонники предположили, что журналистке придется отказаться от употребления нецензурных выражений, когда в доме появится ребенок. «Выражаться не перестану. И дочь научу», — уверенно заявила Божена.

Речь зашла и о тех аспектах материнства, которые традиционно считаются не самыми радужными. Как правило, среди тех, у кого еще нет ребенка. «Они, дети, кричат противно и еще какают. У вас может быть разочарование», — заметила подписчица.

«Надеемся, что материнское ослепление снивелирует эти в самом деле противные моменты», — решительно ответила Рынска.

Напомним, ранее Божена сообщила, что ребенок от ее покойного супруга Игоря Малашенко появится на свет уже в конце февраля. Она уже нашла ночную няню для малышки.

Перейти к обсуждению 2


17 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, @bozhenarynska/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Божена Рынска

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не покупает - все выпрашивает.

  • Зря надеется , дети не только противно кричат и какают, они еще бегают, топают, не слушаются, мешают спать, мыться, есть, ходить в туалет там одной надежды на материнский инстинкт мало. Там адекват в голове нужен изначально. А еще посмотрим, как Боженка будет верна своим словам и не будет гулять на площадках рядом с жилыми домами, чтобы не побеспокоить нормальных людей. Не будет летать на самолетах - опять по той же причине. Не будет ходить по ресторанам. Как ребенок у нее по вечерам будет степенно ходить в тапочках по квартире. Да и вообще посмотрим на сколько хватит Курицыну. Но чует мое сердце, что история с памятником повторится: она заявит сейчас одно, а сделает потом совсем другое. И останется Боженка с собакой в обнимку, а девочку будут воспитывать совсем другие люди.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями
27 Комментариев
Гость 2020-02-10 14:53:00
176
"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
«Очень стыдно смотреть»: жена миллионера Наталья Давыдова показала свои ягодицы до увлечения спортом
38 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.