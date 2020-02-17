Божена Рынска надеется, что «материнское ослепление» позволит ей полюбить дочь, несмотря на «противные моменты»

Божена Рынска готовится к скорому появлению на свет дочери, которую для нее вынашивает суррогатная мать. Правда, 45-летняя журналистка немного переживает из-за того, что ей придется столкнуться и с «темной стороной материнства».

Божена Рынска уже скоро впервые станет матерью и тщательно готовится к этому радостному событию. Она обустраивает детскую, закупается всем необходимым для дочери и рассказывает об этом своим многочисленным подписчикам. В новом посте в Инстаграме Рынска поведала, что ждет не дождется появления малышки на свет.

«Хмурый день сегодня. Гулять не хочется. Поэтому хлопочу: развешиваю детские платьица на детские вешалочки. Столько любви уже предчувствую...» — поделилась своими эмоциями Божена.

Божена принадлежит к числу тех звезд, которые охотно вступают с подписчиками в дискуссии и отвечают на их вопросы, так что этот случай исключением не стал. Многие расспрашивали ее об отношении к материнству.

Божена Рынска с любимым питомцем Люсиком

Поклонники предположили, что журналистке придется отказаться от употребления нецензурных выражений, когда в доме появится ребенок. «Выражаться не перестану. И дочь научу», — уверенно заявила Божена.

Речь зашла и о тех аспектах материнства, которые традиционно считаются не самыми радужными. Как правило, среди тех, у кого еще нет ребенка. «Они, дети, кричат противно и еще какают. У вас может быть разочарование», — заметила подписчица.

«Надеемся, что материнское ослепление снивелирует эти в самом деле противные моменты», — решительно ответила Рынска.

1 2 3 ... 10 Божене Рынской предстоит впервые познать радость материнства

Напомним, ранее Божена сообщила, что ребенок от ее покойного супруга Игоря Малашенко появится на свет уже в конце февраля. Она уже нашла ночную няню для малышки.