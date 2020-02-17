Дружат ли между собой три сестры Меладзе

Валерий Меладзе — многодетный отец. Он воспитывает пятерых детей: трех дочерей от первого брака с Ириной Меладзе и двоих сыновей от Альбины Джанабаевой. Недавно девушки вместе с отцом дали интервью изданию Hello!, где рассказали о том, какие отношения между ними сложились.

По словам 17-летней Арины, младшей из сестер Меладзе, раньше они с сестрами не ладили, но эти времена остались давно в прошлом.