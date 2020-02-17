Дружат ли между собой три сестры Меладзе

Валерий Меладзе — многодетный отец. Он воспитывает пятерых детей: трех дочерей от первого брака с Ириной Меладзе и двоих сыновей от Альбины Джанабаевой. Недавно девушки вместе с отцом дали интервью изданию Hello!, где рассказали о том, какие отношения между ними сложились.
По словам 17-летней Арины, младшей из сестер Меладзе, раньше они с сестрами не ладили, но эти времена остались давно в прошлом.
«Каково это — быть самой младшей из сестер Меладзе? Отлично! Особенно сейчас — раньше у нас было не все так гладко. У моих сестер закончились переходные периоды, когда максимализм бил ключом и мы ссорились. Теперь мы с девочками не разлей вода», — сообщила звездная наследница.
Кроме того, девушки говорили об отношениях с отцом. Для всех своих дочерей Валерий Меладзе играет важную роль в жизни, являясь тем самым другом, которых поощряет их начинания.
«Особого давления из-за популярности отца я не ощущаю — скорее испытываю гордость. Известность фамилии — это результат многолетней работы моих папы и дяди. Во всех принципиальных вещах мы с отцом совпадаем, а если и расходимся, то в мелочах», — сообщила 29-летняя Инга, старшая из дочерей певца.
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