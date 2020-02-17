17 февраля Нелли Ермолаева разместила новый пост в Инстаграме. Телеведущая продемонстрировала кадр из откровенной фотосессии, в которой недавно приняла участие. На черно-белом снимке Нелли позирует, прислонившись к раскрытому пианино. При этом из одежды на телеведущей лишь темный кардиган.
И казалось бы, фолловеры Нелли уже должны были привыкнуть к подобным смелым кадрам после того, как телеведущая сфотографировалась полностью обнаженной со своим маленьким сыном, но нет. Реакция большинства была такой же, как в прошлый раз. Ермолаева получила множество критических замечаний от пользователей Сети, посчитавших, что снимок чересчур смелый.
«Ужас, как вульгарно смотрится», «Голым задом по клавишам, кошмар», «Я была лучшего мнения о Вас, Нелли. Не выкладывайте такие фото...» — писали фолловеры.
Примечательно, что саму Нелли обилие критики не остановило. Более того, на некоторые ремарки она даже отвечала. Ермолаева шутила и всячески демонстрировала, что никто не может испортить ей настроение.
Некоторые поклонники Нелли предположили, что девушка дразнит пикантными снимками своего экс-супруга Кирилла Андреева. Напомним, в декабре прошлого года телеведущая объявила, что она расстается с мужем посл трех лет брака. Не так давно бывшие супруги встретились на праздновании 2-летия их общего сына Мирона.
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