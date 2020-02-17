И казалось бы, фолловеры Нелли уже должны были привыкнуть к подобным смелым кадрам после того, как телеведущая сфотографировалась полностью обнаженной со своим маленьким сыном, но нет. Реакция большинства была такой же, как в прошлый раз. Ермолаева получила множество критических замечаний от пользователей Сети, посчитавших, что снимок чересчур смелый.

«Ужас, как вульгарно смотрится», «Голым задом по клавишам, кошмар», «Я была лучшего мнения о Вас, Нелли. Не выкладывайте такие фото...» — писали фолловеры.

Примечательно, что саму Нелли обилие критики не остановило. Более того, на некоторые ремарки она даже отвечала. Ермолаева шутила и всячески демонстрировала, что никто не может испортить ей настроение.