Ирина Нельсон — одна из самых скрытных звезд российского шоу-бизнеса. Cолистка группы Reflex никогда не вытаскивала грязное белье на всеобщее обозрение, не пиарилась на романах и детях и не участвовала в скандальных ток-шоу.
Более 25 лет Нельсон счастлива в браке с продюсером Вячеславом Тюриным. Известно, что у певицы есть старший сын от предыдущих отношений. Однако в одном из недавних интервью Нельсон сделала неожиданное признание.
«Скажу так — у нас двое общих детей. И никто никогда не узнает ничего больше. Для тех, кто любит искать правду, могу лишь напомнить, что я уходила со сцены на два года. Мало ли чем я там занималась, верно?» — иронично заметила звезда, которая не афиширует ни лица своих отпрысков, ни их имена.
Ирина недавно призналась, что, возможно, не была бы против завести еще одного ребенка. Однако, как пел Николай Носков, есть «особое обстоятельство» — гастрольный график звезды. Он просто не позволяет Нельсон в очередной раз стать мамой.
«Это ведь нужно иметь легион бабушек. У нас с Вячеславом так сложилось, что наших родных нет с нами рядом. Мы приехали в Москву из Сибири, и с первого дня сами начали всем помогать — родителям, сестрам, всем-всем-всем. Поэтому страшновато: детей же нельзя оставить на няню, чужого человека, и уехать на гастроли. Вот только эта причина, конечно же», — заявила знаменитость в беседе с «Комсомольской правдой».
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