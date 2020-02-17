Ирина Нельсон — одна из самых скрытных звезд российского шоу-бизнеса. Cолистка группы Reflex никогда не вытаскивала грязное белье на всеобщее обозрение, не пиарилась на романах и детях и не участвовала в скандальных ток-шоу.

Более 25 лет Нельсон счастлива в браке с продюсером Вячеславом Тюриным. Известно, что у певицы есть старший сын от предыдущих отношений. Однако в одном из недавних интервью Нельсон сделала неожиданное признание.