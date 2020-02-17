Как выглядит самая возрастная победительница конкурса «Мисс Германия»

На днях во Фрайбурге состоялся финал конкурса «Мисс Германия». Состязание между претендентками на этот громкий титул велось нешуточное. 16 девушек из разных уголков страны боролись за заветные корону и ленту. Победу одержала 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе.

Она стала самой возрастной победительницей конкурса, который проводится с 1927 года. Интересно, что жюри в этом году состояло исключительно из женщин.