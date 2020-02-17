Как выглядит самая возрастная победительница конкурса «Мисс Германия»

Титул «Мисс Германия» в этом году достался особой даме. Корону и ленту завоевала уверенная в себе 35-летняя бизнесвумен Леони Шарлотте фон Хазе.

17 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Леони Шарлотте фон Хазе

На днях во Фрайбурге состоялся финал конкурса «Мисс Германия». Состязание между претендентками на этот громкий титул велось нешуточное. 16 девушек из разных уголков страны боролись за заветные корону и ленту. Победу одержала 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе.

Она стала самой возрастной победительницей конкурса, который проводится с 1927 года. Интересно, что жюри в этом году состояло исключительно из женщин.

«Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы», — цитирует победительницу Deutsche Welle.

Леони Шарлотте фон Хазе

Леони владеет онлайн-магазином винтажной одежды, самостоятельно управляет бизнесом. Она родилась в Намибии и получила высшее образование в Кейптауне, специализируясь на создании и разработке креативной стратегии бренда.

Леони активно путешествует и воспитывает 3-летнего сына. Это еще одно нововведение в конкурсе: теперь в нем могут принимать участие и женщины с детьми. 

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Леони Шарлотте фон Хазе — новая «Мисс Германия»
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В прошлом году «Мисс Германией» стала 28-летняя сотрудница полиции Надин Бернайс. Она специализируется на расследовании преступлений, совершенных на просторах Сети.

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