СМИ рассказали о 5-летнем сыне Евгения Миронова от суррогатной матери

До сегодняшнего дня 53-летнему актеру удавалось мастерски скрывать детали своей личной жизни. Евгению приписывали множество романов, однако ни один из них не подтвердился. Впрочем, это не помешало Миронову стать отцом.

17 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В СМИ появилась информация о том, что у Евгения Миронова есть сын. Мальчика зовут Петр, ему около пяти лет. По информации источника «СтарХита», ребенка родила суррогатная мать, а клинику звездному отцу посоветовала Алла Пугачева — там родились Лиза и Гарри Галкины. Также именно Примадонна подтолкнула Евгения на этот серьезный шаг.

По словам все того же инсайдера, звездный отец часто берет Петю с собой в Театр наций. Для него там даже оборудована специальная комната, в которой ребенок может поиграть и отдохнуть. Коллеги Миронова давно в курсе, что он стал отцом.

Как утверждают знакомые, актер обожает сына и старается не разлучаться с ним надолго. Когда Миронов уезжает на съемки или гастроли, о мальчике заботится няня. Проживают Евгений с наследником в квартире на Чистых прудах, которую артист купил много лет назад.

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Евгению Миронову часто приписывали романы
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53-летний актер не отвечает на вопросы о сыне и старается держать свою личную жизнь в тайне. 

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Комментарии

1
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  • НУ вот,чит и требовалось доказать. Но он всегда был и есть уважаемым человеком и Талантом с большой буквы!

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