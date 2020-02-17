СМИ рассказали о 5-летнем сыне Евгения Миронова от суррогатной матери

В СМИ появилась информация о том, что у Евгения Миронова есть сын. Мальчика зовут Петр, ему около пяти лет. По информации источника «СтарХита», ребенка родила суррогатная мать, а клинику звездному отцу посоветовала Алла Пугачева — там родились Лиза и Гарри Галкины. Также именно Примадонна подтолкнула Евгения на этот серьезный шаг.

По словам все того же инсайдера, звездный отец часто берет Петю с собой в Театр наций. Для него там даже оборудована специальная комната, в которой ребенок может поиграть и отдохнуть. Коллеги Миронова давно в курсе, что он стал отцом.