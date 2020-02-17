СМИ рассказали о 5-летнем сыне Евгения Миронова от суррогатной матери

В СМИ появилась информация о том, что у Евгения Миронова есть сын. Мальчика зовут Петр, ему около пяти лет. По информации источника «СтарХита», ребенка родила суррогатная мать, а клинику звездному отцу посоветовала Алла Пугачева — там родились Лиза и Гарри Галкины. Также именно Примадонна подтолкнула Евгения на этот серьезный шаг.
По словам все того же инсайдера, звездный отец часто берет Петю с собой в Театр наций. Для него там даже оборудована специальная комната, в которой ребенок может поиграть и отдохнуть. Коллеги Миронова давно в курсе, что он стал отцом.
Как утверждают знакомые, актер обожает сына и старается не разлучаться с ним надолго. Когда Миронов уезжает на съемки или гастроли, о мальчике заботится няня. Проживают Евгений с наследником в квартире на Чистых прудах, которую артист купил много лет назад.
53-летний актер не отвечает на вопросы о сыне и старается держать свою личную жизнь в тайне.
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