В эфире Первого канала до сих пор пытаются разобраться, что привело к разводу одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе 30 лет. После развода юморист нашел утешение в объятиях молодой помощницы, а вот Степаненко перестала выступать и выходить в свет.

В последнее время подписчики Татьяны Брухуновой все чаще подозревают ее в беременности. Девушку обвиняют в желании обогатиться за счет наследника и удивляются прыти 74-летнего Петросяна.