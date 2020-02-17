Елена Степаненко прокомментировала слухи о беременности Татьяны Брухуновой

Журналисты обратились к бывшей супруге Евгения Петросяна, чтобы узнать, как она относится к слухам о первенце молодой возлюбленной юмориста. Елена дала резкий ответ и тут же повесила трубку.

17 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В эфире Первого канала до сих пор пытаются разобраться, что привело к разводу одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе 30 лет. После развода юморист нашел утешение в объятиях молодой помощницы, а вот Степаненко перестала выступать и выходить в свет.

В последнее время подписчики Татьяны Брухуновой все чаще подозревают ее в беременности. Девушку обвиняют в желании обогатиться за счет наследника и удивляются прыти 74-летнего Петросяна.  

Редакторы «Пусть говорят» решили связаться с юмористкой, чтобы выяснить, как она относится к слухам о беременности Татьяны. После нескольких гудков Степаненко взяла трубку, но разговор продлился недолго.

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Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись два года назад
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«Господи, да что вы ко мне с такими вопросами? Очень хорошо», — сказала Елена и повесила трубку. Друзья юмориста же уверяют, что Татьяна не беременна. Отрицает все и сама Брухунова.

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