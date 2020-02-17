В эфире Первого канала до сих пор пытаются разобраться, что привело к разводу одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе 30 лет. После развода юморист нашел утешение в объятиях молодой помощницы, а вот Степаненко перестала выступать и выходить в свет.
В последнее время подписчики Татьяны Брухуновой все чаще подозревают ее в беременности. Девушку обвиняют в желании обогатиться за счет наследника и удивляются прыти 74-летнего Петросяна.
Редакторы «Пусть говорят» решили связаться с юмористкой, чтобы выяснить, как она относится к слухам о беременности Татьяны. После нескольких гудков Степаненко взяла трубку, но разговор продлился недолго.
«Господи, да что вы ко мне с такими вопросами? Очень хорошо», — сказала Елена и повесила трубку. Друзья юмориста же уверяют, что Татьяна не беременна. Отрицает все и сама Брухунова.
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