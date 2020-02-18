27-летняя Оксана Воеводина впервые официально прокомментировала свои отношения с Мухаммадом V. В эфире Первого канала знаменитость поведала о том, как у бывшего супруга складывались отношения с женщинами до нее, как они познакомились, кто сшил ее свадебное платье и за сколько она хочет его продать.

Поклонники Воеводиной никак не могут понять, по какой причине экс-король отрекся от ее сына. Оксана была беременна уже на момент роскошной свадьбы в «Барвиха Luxury Village», когда клялась в любви избраннику. Знаменитость сияла в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина. Сейчас Воеводина продает подвенечный наряд за 3 миллиона рублей. Деньги от продажи пойдут на благотворительность.