27-летняя Оксана Воеводина впервые официально прокомментировала свои отношения с Мухаммадом V. В эфире Первого канала знаменитость поведала о том, как у бывшего супруга складывались отношения с женщинами до нее, как они познакомились, кто сшил ее свадебное платье и за сколько она хочет его продать.
Поклонники Воеводиной никак не могут понять, по какой причине экс-король отрекся от ее сына. Оксана была беременна уже на момент роскошной свадьбы в «Барвиха Luxury Village», когда клялась в любви избраннику. Знаменитость сияла в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина. Сейчас Воеводина продает подвенечный наряд за 3 миллиона рублей. Деньги от продажи пойдут на благотворительность.
Дизайнер записал видео, в котором пожелал Оксане «собрать волю в кулак» и растить сына, а когда он повзрослеет, решить, как они будут общаться с отцом.
В разговоре о маленьком мальчике как не вспомнить про Чебурашку? Возможно, Леон еще не знает, кто это такой, а мы теперь в курсе, что именно так Мухаммад V называл свою русскую возлюбленную. «Ты моя Чебурашка», «Ты мой кролик», — именно так мужчина обращался к невесте на их свадьбе.
Еще одной интересной подробностью стал факт, что экс-король Малайзии очень любит творчество... Тимати. И именно он пригласил рэпера выступить на торжестве. Все было так красиво, что казалось — счастье будет длиться вечно.
Оксану спросили, как она отнеслась к многоженству в мусульманской традиции: «У нас была достаточно большая разница в возрасте, 23 года. Я была уверена, что взрослый человек, у которого нет детей, не захочет менять жену, находить себе другое — он уже свое отгулял. Я была уверена, что останусь последней женщиной в его жизни».
Воеводина вспомнила о трагических моментах в личной жизни экс-короля: «Когда он мне сказал, что его жена не родила ему ребенка, а сделала аборт, как и его предыдущая девушка, с которой он жил в университете, — у него в глазах были слезы. Он всегда говорил мне, что хочет детей, что хочет создать крепкую семью». Отчего же он сейчас не признает своего сына?
Комментарии0