Вечером 17 февраля в Москве прошла премьера фильма «На Луне», собравшая множество звездных гостей. После просмотра картины Дмитрий Дибров общался с коллегами и вдруг упал в обморок.

Первым на помощь телеведущему пришел Леонид Якубович. Он вызвал «скорую» и позвонил супруге Дмитрия Полине. Диброва отвезли в больницу имени С.П. Боткина и поставили капельницу.