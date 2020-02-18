Вечером 17 февраля в Москве прошла премьера фильма «На Луне», собравшая множество звездных гостей. После просмотра картины Дмитрий Дибров общался с коллегами и вдруг упал в обморок.
Первым на помощь телеведущему пришел Леонид Якубович. Он вызвал «скорую» и позвонил супруге Дмитрия Полине. Диброва отвезли в больницу имени С.П. Боткина и поставили капельницу.
«Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, — да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», — заявил Дибров «Интерфаксу».
«Дают лекарства по сбитию давления, я могу хоть сейчас уйти, но решил полежать, почему бы и нет. Но вы же слышите, все в порядке», — сказал телеведущий.
Впрочем, пользователи продолжили сеять панику, и тогда на связь вышла Полина Диброва, которая заверила, что повода для беспокойства нет: «Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть».
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