«Дмитрий — казак, сильный и крепкий»: Полина Диброва прокомментировала экстренную госпитализацию 60-летнего супруга

Дмитрий Дибров потерял сознание на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне». Телеведущего сразу госпитализировали в Боткинскую больницу. Через пару часов после происшествия на связь с поклонниками вышла его супруга.

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Вечером 17 февраля в Москве прошла премьера фильма «На Луне», собравшая множество звездных гостей. После просмотра картины Дмитрий Дибров общался с коллегами и вдруг упал в обморок.

Первым на помощь телеведущему пришел Леонид Якубович. Он вызвал «скорую» и позвонил супруге Дмитрия Полине. Диброва отвезли в больницу имени С.П. Боткина и поставили капельницу. 

Дмитрий Дибров общался с Михаилом Горевым, после чего потерял сознание

«Это просто обморок, наверное, давление. Вот уже сейчас врачи провели МРТ, кардиограмму, — да нет, говорят, вроде, все в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет», — заявил Дибров «Интерфаксу».

«Дают лекарства по сбитию давления, я могу хоть сейчас уйти, но решил полежать, почему бы и нет. Но вы же слышите, все в порядке», — сказал телеведущий.

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60-летнего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали
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Впрочем, пользователи продолжили сеять панику, и тогда на связь вышла Полина Диброва, которая заверила, что повода для беспокойства нет: «Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть».

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Комментарии

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  • Ну мне скоро 60..Понятия не имею что такое обморок. Здоровье прекрасное, ттт, дай Бог всем. Так что не надо про 60..И не надо на старости лет детей заводить, особенно когда есть и дети и внуки. Ибо дети мощная нагрузка-моральная, материальная, физическая.. Молодые то с трудом справляются, а тут старик.. И хоть сколько у тебя денег. Здоровья, сил и молодости не купишь. А Дибров давно выглядит глубоко больным стариком. Что за дурацкая мода заводить детей на старости лет.. А потом уходят один за другим все эти Табаковы и Золотухины, и прочие, оставляя малышей . Зато всем доказали что еще иго го. Может, конечно, и молодой умереть и заболеть серьезно тоже, но шансы на это невелики. А то что старик вскоре начнет болеть и умрет-шансы миллион процентов. О чем эти молодые девки думают только рожая от стариков .
  • Cкоро у Полины появится четвертый малыш - Дми́трий. будет за ним ухаживать , памперсы менять, ночами дежурить. Поздравляю!
  • в газетах пишут об эпилепсии, тут об обмороке и давлении. Жена говорит, что врачи сказали что он типо здоров. Но просто так сознания не теряют.
  • 😳 Мне наоборот молодые парни нравятся, не могу себя представить с дедом. И похоже, ей реально нравится😳
  • а чем он думал, женившись на молодой студентке. Возраст есть возраст.
  • Неужели она реально его любит?
  • Скорейшего выздоровления!
  • "По СБИТИЮ давления" - гениально.
  • Молодой отец...

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