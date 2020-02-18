Второй за неделю! В британской королевской семье еще один развод

Кажется, родственники решили окончательно довести Елизавету II. Вслед за старшим внуком Питером Филлипсом на развод после 25 лет брака подает племянник королевы — Дэвид Армстронг-Джонс.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс знакомят сына с королевой-матерью

Дэвид Армстронг-Джонс — сын покойной принцессы Маргарет от брака с Энтони Армстронгом-Джонсом. 8 октября 1993 года он женился на Серене Стэнхоуп, дочери 12-го графа Харрингтона.

В браке у супругов родилось двое детей — Чарльз и Маргарет. Со стороны казалось, что в отношениях Дэвида его жены царит полная идиллия, но не тут-то было.

На днях стало известно, что пара, прожившая вместе четверть века, готовится к бракоразводному процессу. Об этом журналистам издания People сообщили официальные представители семьи: «Граф и графиня Сноудон пришли к решению развестись».



Дэвид Армстронг-Джонс и Серена Стэнхоуп с дочерью Маргарет и сыном Чарльзом

О причинах разрыва, разумеется, умалчивается, однако эксперты склоняются к тому, что именно «Мегзит» подтолкнул членов королевской семьи к этому.

«Решение Гарри и Меган было болезненным для всей королевской семьи, но в то же время оно открыло другим ее членам возможность переосмыслить свою жизнь и предпринять радикальные шаги, чтобы изменить то, что их не устраивает», — считают психологи.

1 2 3 ... 10 Дэвид Армстронг-Джонс и Серена Стэнхоуп приняли решение расстаться

Напомним, на прошлой неделе Питер и Отэм Филлипсы подтвердили, что разводятся после 11 лет брака. Инсайдеры Daily Mail сообщают, что Елизавета II крайне огорчена происходящим.