Стало известно, что Дмитрий Тарасов, который некоторое время находился в поисках работы после того, как «Локомотив» не продлил с ним контракт, возвращается в большой футбол.

Спортсмен побывал на сборах казанского «Рубина» в Турции и из-за этого даже пропустил роды своей супруги Анастасии. Все усилия футболиста окупились сторицей — на днях он подписал контракт с клубом и официально получил работу.

Тарасов признался, что из-за травмы ноги, полученной прошлой весной, у него были сложности с поиском работы.