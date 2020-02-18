Стало известно, что Дмитрий Тарасов, который некоторое время находился в поисках работы после того, как «Локомотив» не продлил с ним контракт, возвращается в большой футбол.
Спортсмен побывал на сборах казанского «Рубина» в Турции и из-за этого даже пропустил роды своей супруги Анастасии. Все усилия футболиста окупились сторицей — на днях он подписал контракт с клубом и официально получил работу.
Тарасов признался, что из-за травмы ноги, полученной прошлой весной, у него были сложности с поиском работы.
«Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо футбольному клубу ''Рубин'', что поверили. Самая главная цель сейчас — это завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень большая. Хочу приносить как можно больше пользы команде. У нас были индивидуальные беседы с тренером, моя задача — не подвести его и команду», — сообщил Дмитрий в своем первом интервью в качестве участника «Рубина».
Пока Тарасов тренируется на поле, его супруга Анастасия занимается домом и детьми. Ей помогает любимая мама Виктория Щербакова, которая присутствовала на родах дочери и поддерживала ее.
Дмитрий признался, что в свои 32 является одним из самых возрастных игроков в команде. Однако это его ничуть не смущает. «Многие говорят за возраст. Считаю, что возраст – это цифры. Если есть здоровье и силы, то нельзя смотреть на эти цифры, а надо смотреть, что человек делает на поле», — заметил футболист.
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