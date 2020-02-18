«Спасибо, что поверили»: многодетный отец Дмитрий Тарасов официально принят на работу

Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином». Футболист, недавно ставший отцом в третий раз, уже дал свое первое интервью в новом качестве. 

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Дмитрий Тарасов

Стало известно, что Дмитрий Тарасов, который некоторое время находился в поисках работы после того, как «Локомотив» не продлил с ним контракт, возвращается в большой футбол. 

Спортсмен побывал на сборах казанского «Рубина» в Турции и из-за этого даже пропустил роды своей супруги Анастасии. Все усилия футболиста окупились сторицей — на днях он подписал контракт с клубом и официально получил работу.

Тарасов признался, что из-за травмы ноги, полученной прошлой весной, у него были сложности с поиском работы.

Дмитрий Тарасов

«Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо футбольному клубу ''Рубин'', что поверили. Самая главная цель сейчас — это завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень большая. Хочу приносить как можно больше пользы команде. У нас были индивидуальные беседы с тренером, моя задача — не подвести его и команду», — сообщил Дмитрий в своем первом интервью в качестве участника «Рубина».

Анастасия Тарасова
Анастасия Тарасова с мамой

Пока Тарасов тренируется на поле, его супруга Анастасия занимается домом и детьми. Ей помогает любимая мама Виктория Щербакова, которая присутствовала на родах дочери и поддерживала ее.

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Дмитрий Тарасов официально стал частью казанского «Рубина»
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Дмитрий признался, что в свои 32 является одним из самых возрастных игроков в команде. Однако это его ничуть не смущает. «Многие говорят за возраст. Считаю, что возраст – это цифры. Если есть здоровье и силы, то нельзя смотреть на эти цифры, а надо смотреть, что человек делает на поле», — заметил футболист.

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Комментарии

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  • этот Тарасов платит что ли за то, чтобы о нем писали? кому он интересен то? ходит по рукам, то там сказки сочиняет, то там, потом с другой играет в счастливую семью..противно
  • Рубин хороший, но выигрывают плохие Зенит с Локомотивом почему-то
  • Хороший клуб!Удачи. Без иронии. Болею за рубин лет 10 уже.
  • Все, теперь бывшая жена смело будет деньги на алименты клянчить работа то есть теперь
  • На остаток сезона? Т.е. на несколько месяцев, пока подкопят денег на кого-то получше?)
  • Подписали на 3 месяца в запасные, а уж такая великая радость, что Бузову необходимо уколоть.
  • Бузова летает на сцене, а не со сцены.
  • а Бузова в это время со сцены летает

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