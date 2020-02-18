Вера Брежнева кайфует от своих 38 лет и отрывается на вечеринке под хиты Меладзе и The Prodigy

Несмотря на то, что Вера Брежнева отпраздновала 38-летие еще 3 февраля, она лишь недавно устроила вечеринку для своей команды. Там певица по-настоящему зажгла, устроив танцы под всеми любимые хиты Валерия Меладзе и «Блестящих».

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Вера Брежнева

18 февраля Вера Брежнева разместила новый пост в Инстаграме. Певица продемонстрировала несколько видеороликов, снятых на вечеринке. Вера решила отметить 38-летие в компании своей команды.

«Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке», — заметила певица.

Примечательно, что в какой-то момент Вера заняла место диджея и сама выбирала музыку, которая будет звучать на мероприятии. Так что гости танцевали под хиты Валерия Меладзе, The Prodigy, «Блестящих» и Bomfunk MC’s. 

«DJ VERA оторвалась на полную. Здесь лишь фрагменты. Все остальное осталось в нашей памяти», — сообщила Брежнева.

Вера продемонстрировала несколько эффектных танцевальных движений, что особенно впечатлило ее фолловеров. «Вот это я понимаю отпраздновать! С днем рождения еще раз», «Верочка! Это шедевр на все времена. Ты просто огонь», «Красотка! Просто пример позитива», — писали пользователи Сети.

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На вечеринке в честь дня рождения Вера Брежнева показала класс
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Напомним, одним из первых с днем рождения певицу поздравил ее муж Константин Меладзе. В Сети появилось романтическое фото супругов, которое вызвало бурную реакцию общественности. 

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