18 февраля Вера Брежнева разместила новый пост в Инстаграме. Певица продемонстрировала несколько видеороликов, снятых на вечеринке. Вера решила отметить 38-летие в компании своей команды.
«Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке», — заметила певица.
Примечательно, что в какой-то момент Вера заняла место диджея и сама выбирала музыку, которая будет звучать на мероприятии. Так что гости танцевали под хиты Валерия Меладзе, The Prodigy, «Блестящих» и Bomfunk MC’s.
«DJ VERA оторвалась на полную. Здесь лишь фрагменты. Все остальное осталось в нашей памяти», — сообщила Брежнева.
Вера продемонстрировала несколько эффектных танцевальных движений, что особенно впечатлило ее фолловеров. «Вот это я понимаю отпраздновать! С днем рождения еще раз», «Верочка! Это шедевр на все времена. Ты просто огонь», «Красотка! Просто пример позитива», — писали пользователи Сети.
Напомним, одним из первых с днем рождения певицу поздравил ее муж Константин Меладзе. В Сети появилось романтическое фото супругов, которое вызвало бурную реакцию общественности.
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