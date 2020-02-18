18 февраля Вера Брежнева разместила новый пост в Инстаграме. Певица продемонстрировала несколько видеороликов, снятых на вечеринке. Вера решила отметить 38-летие в компании своей команды.



«Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке», — заметила певица.

Примечательно, что в какой-то момент Вера заняла место диджея и сама выбирала музыку, которая будет звучать на мероприятии. Так что гости танцевали под хиты Валерия Меладзе, The Prodigy, «Блестящих» и Bomfunk MC’s.