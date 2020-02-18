«Это ж надо»: подписчики отметили невероятное внешнее сходство Елены Летучей и ее мужа

Елена Летучая и Юрий Анашенков признаны самой стильной парой года. Поклонники жесткой и принципиальной блондинки отметили, что они с супругом — практически «два сапога пара».

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

17 февраля в Москве состоялось вручение премии «Пара года — 2020», которую учредила главный редактор журнала MODA Topical Оксана Федорова.

Статуэтку в номинации «Самая стильная пара» заслуженно забрали телеведущая Елена Летучая и ее супруг Юрий Анашенков. 

После церемонии Елена и Юрий записали видео, в котором поблагодарили за почетную награду и саму Оксану Федорову, и журнал, а также пообещали, что награда займет «почетное место на самом почетном месте».

Подписчики экс-ведущей шоу «Ревизорро» поспешили поздравить пару с заслуженным призом, а заодно удивились, насколько же Летучая и Анашенков похожи друг на друга!

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Елена Летучая известна всем как ведущая скандального шоу «Ревизорро» на телеканале ПЯТНИЦА!
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«Это ж надо, как они похожи! Правду говорят, что у каждого есть своя половинка», «Вы действительно крутые, счастливые, стильные», «Вы очень красивая и гармоничная пара!» — писали фолловеры, восхищенные супругами, в комментариях.

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