После церемонии Елена и Юрий записали видео, в котором поблагодарили за почетную награду и саму Оксану Федорову, и журнал, а также пообещали, что награда займет «почетное место на самом почетном месте».

Подписчики экс-ведущей шоу «Ревизорро» поспешили поздравить пару с заслуженным призом, а заодно удивились, насколько же Летучая и Анашенков похожи друг на друга!