17 февраля в Москве состоялось вручение премии «Пара года — 2020», которую учредила главный редактор журнала MODA Topical Оксана Федорова.
Статуэтку в номинации «Самая стильная пара» заслуженно забрали телеведущая Елена Летучая и ее супруг Юрий Анашенков.
После церемонии Елена и Юрий записали видео, в котором поблагодарили за почетную награду и саму Оксану Федорову, и журнал, а также пообещали, что награда займет «почетное место на самом почетном месте».
Подписчики экс-ведущей шоу «Ревизорро» поспешили поздравить пару с заслуженным призом, а заодно удивились, насколько же Летучая и Анашенков похожи друг на друга!
«Это ж надо, как они похожи! Правду говорят, что у каждого есть своя половинка», «Вы действительно крутые, счастливые, стильные», «Вы очень красивая и гармоничная пара!» — писали фолловеры, восхищенные супругами, в комментариях.
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