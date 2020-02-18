После того, как на свет появился первенец Анастасии Решетовой Ратмир, ее Инстаграм постепенно начал превращаться в типичный «мамский» микроблог. Она чаще рассказывает о первых достижениях малыша и делится его снимками, чем говорит о себе.
18 февраля Решетова прервала череду публикаций о «Тимурыче», как ласково называют мальчика родители, и разместила новое селфи. На снимке она предстала в образе полноправной обитательницы гарема, примерив красивое украшение на голову с зелеными камнями.
Некоторых фолловеров удивил цвет глаз Анастасии, который показался им чересчур ярким. Бдительные пользователи Сети даже предположили, что тут не обошлось без вмешательства фотошопа. Подписчикам показалось, что у Решетовой голубые, а не зеленые глаза. Анастасия сообщила, что такое впечатление создается из-за игры света:
«По-разному выглядят. Зависит от освещения», — рассказала звезда. «Глаза-хамелеоны», — мигом окрестили это явление подписчики.
Кроме того, юзеров расстроило, что Решетова редко носит подобные восточные украшения, ведь они ей очень идут. «Мне многие так говорили, но я, к сожалению, их не могу часто носить. Некуда», — призналась Анастасия.
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