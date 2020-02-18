Анастасия Решетова в образе восточной красавицы изумила фолловеров неестественно яркими зелеными глазами

Новое селфи Анастасии Решетовой явно было навеяно сериалом «Великолепный век». Она примерила необычное украшение и впечатлила подписчиков своими удивительными глазами-хамелеонами.

18 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Решетова

После того, как на свет появился первенец Анастасии Решетовой Ратмир, ее Инстаграм постепенно начал превращаться в типичный «мамский» микроблог. Она чаще рассказывает о первых достижениях малыша и делится его снимками, чем говорит о себе. 

18 февраля Решетова прервала череду публикаций о «Тимурыче», как ласково называют мальчика родители, и разместила новое селфи. На снимке она предстала в образе полноправной обитательницы гарема, примерив красивое украшение на голову с зелеными камнями.

Некоторых фолловеров удивил цвет глаз Анастасии, который показался им чересчур ярким. Бдительные пользователи Сети даже предположили, что тут не обошлось без вмешательства фотошопа. Подписчикам показалось, что у Решетовой голубые, а не зеленые глаза. Анастасия сообщила, что такое впечатление создается из-за игры света:

«По-разному выглядят. Зависит от освещения», — рассказала звезда. «Глаза-хамелеоны», — мигом окрестили это явление подписчики.

...
Новое фото Анастасии Решетовой вызвало множество обсуждений в Сети
1 из 10

Кроме того, юзеров расстроило, что Решетова редко носит подобные восточные украшения, ведь они ей очень идут. «Мне многие так говорили, но я, к сожалению, их не могу часто носить. Некуда», — призналась Анастасия.

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Знатный фотошоп)) В реале то у нее маленькие глаза)

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633