«Два часа танцует без перерыва, ее выматывает это»: менеджер Ольги Бузовой прокомментировал новость о падении артистки со сцены

17 февраля в СМИ появилась информация, что во время концерта Ольга Бузова прыгнула в толпу, а поклонники не стали ее ловить. Спустя сутки на связь вышел пиар-менеджер звезды Антон Богославский и рассказал, как все было на самом деле.

В понедельник вечером поклонников Ольги Бузовой потрясла новость о падении звезды. Дело было так: во время выступления артистка решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли ее над танцполом. Однако задумка потерпела фиаско — зрители расступились и не стали ловить Олю.

Затем в Сети появилось видео, на котором Бузова идет, еле передвигая ногами, под руку с двумя помощниками. Пользователи тут же сделали вывод, что певица не может встать на ноги после жесткого падения. Фан-страницы начали выкладывать фото, на котоых Ольга позирует с разбитыми коленями, чем еще больше подогрели интерес к инциденту.

18 февраля пиар-менеджер Бузовой прокомментировал шумиху в СМИ. «Ольга Выступала в Брянске в цирке. Вы представляете цирк, знаете его конфигурацию? Как она могла прыгнуть в зал с арены, когда зал в цирке идет вверх?!» — начал Богославский.

Представитель артистки заявил, что фото «взяли совершенно старое, с клипа ''Водица''. Там была очень тяжелая связка, где она была в воде с шоу-балетом ''Тодес'', выполняла движения и поэтому у нее там расцарапаны колени и такие синяки большие».

1 2 3 ... 10 Представитель Ольги Бузовой вышел на связь с журналистами

По словам Богославского, Бузова всегда выкладывается на своих концертах «по полной», поэтому после выступлений знаменитость может выглядеть очень уставшей. «Она отдается, устает после концертов. Концерт идет два часа, два часа она танцует, без перерыва. Нет никаких антрактов, ничего в концерте. Она два часа танцует, ее, естественно, выматывает это», — поделился он.