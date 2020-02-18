5 ноября Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что ждут ребенка. Слухи о возможной беременности супруги рэпера ходили задолго до этого — знаменитость уехала на Мальдивы, но не выставила тогда ни одного фото в купальнике. Попалась!
Сразу после подтверждения радостной новости подписчики поинтересовались, известен ли пол ребенка? Думаем, если бы пара к тому моменту не воспитывала трех прекрасных дочек, то ажиотаж публики был бы поменьше, а так фолловеры наперебой гадали — родится ли парень? Единственное, что в тот момент могло намекнуть на пол будущего ребенка — синее сердце в «беременном» посте, однако было бы странно в таких вопросах полагаться только на цвет смайлика.
Оксана и Джиган хранили молчание. Сначала пара игнорировала хлынувший поток сообщений, но уже спустя пару дней Оксана... начала игру.
Итак, уже 7 ноября Самойлова выкладывает пост, в котором с улыбкой заявляет, что «девочки у них получаются шикарные», а форма живота, отеки и желание есть сладкое — все в точности повторяет три предыдущие беременности.
Буря в комментариях немного поутихла, но желание добиться ответа у фолловеров никуда не делось. 11 ноября Самойлова снова хитро провоцирует общественность, выкладывая фото дочери с подписью «Можно мне таких еще парочку?»
Этого Оксане показалось недостаточно, поэтому через 3 дня она заявила: «Вообще ничего нового покупать не планирую, разве что боди и памперсы». Фолловеры, которые сутками напролет изучали, как изменилось тело многодетной мамы, насколько сильно отекло лицо, какая форма живота, вновь завалили интриганку вопросами, но уже уточняющими: «Значит, все же девочка?»
К середине месяца подписчики поняли, что спрашивать напрямую бесполезно, и решили зайти с другой стороны. Любопытные поклонники интересовались, определились ли супруги с именем будущего ребенка? Оксана ответила, что им пришлось очень долго думать, и тогда пользователи пришли к мысли, что после Ариелы, Леи и Майи действительно не так-то просто будет выдумать что-то подобное. О, горе-сыщики, если бы вы знали, насколько сильно ошибались!
До конца ноября Самойлова продолжает интриговать поклонников. То невзначай скажет, что «рождена рожать девочек», то поделится историей о том, что их план по зачатию мальчика провалился, ведь четвертая беременность стала неожиданной.
К декабрю методы фолловеров по добыче информации становятся все более изощренными, а ответы Оксаны дают все больше уверенности, что она носит под сердцем девочку. Так, поклонник поинтересовался: "Если снова девочка, вы остановитесь?», на что услышал: «Вряд ли, но сделаем перерыв лет на пять».
Последним знаком стала новая публикация многодетной мамы о покупках к появлению малыша. В их числе оказались и два боди. Одно черное, а другое — белое с розовыми цветами. Поклонники решили, что уж розовая вещь не для мальчика, а значит — точно девочка!
18 февраля наконец стало известно, кого все это время носила под сердцем Оксана Самойлова. Приветствуем Давида Денисовича — долгожданного наследника и папиного помощника в этом женском царстве.
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