5 ноября Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что ждут ребенка. Слухи о возможной беременности супруги рэпера ходили задолго до этого — знаменитость уехала на Мальдивы, но не выставила тогда ни одного фото в купальнике. Попалась!

Сразу после подтверждения радостной новости подписчики поинтересовались, известен ли пол ребенка? Думаем, если бы пара к тому моменту не воспитывала трех прекрасных дочек, то ажиотаж публики был бы поменьше, а так фолловеры наперебой гадали — родится ли парень? Единственное, что в тот момент могло намекнуть на пол будущего ребенка — синее сердце в «беременном» посте, однако было бы странно в таких вопросах полагаться только на цвет смайлика.