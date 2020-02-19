«Абсолютное счастье. Поздравляю вас с долгожданным сыночком», «Добро пожаловать в этот мир, малыш», «Чудо! Поздравляю вас, молодцы!», «Отличная новость! Радуюсь, как будто сама родила», — поздравили поклонники.

Стоит заметить, что, в отличие от отечественных звезд, Оксана не стала прятать лицо новорожденного, а снимки из родильной палаты сняты на камеру айфона, а не профессионального фотографа. Все по-западному!