18 февраля Джиган выложил первое фото с новорожденным сыном. Спустя несколько часов счастливая мама также решила поделиться с фолловерами снимком Давида. В подписи Самойлова максимально кратко прокомментировала рождение наследника.
«Я все. Родила Нашего такого долгожданного сына. Давид», — лаконично подписала кадр Самойлова.
«Абсолютное счастье. Поздравляю вас с долгожданным сыночком», «Добро пожаловать в этот мир, малыш», «Чудо! Поздравляю вас, молодцы!», «Отличная новость! Радуюсь, как будто сама родила», — поздравили поклонники.
Стоит заметить, что, в отличие от отечественных звезд, Оксана не стала прятать лицо новорожденного, а снимки из родильной палаты сняты на камеру айфона, а не профессионального фотографа. Все по-западному!
Напомним, Самойлова сильно переживала из-за того, что будет в четвертый раз делать кесарево сечение. Впрочем, все опасения оказались напрасными, операция прошла удачно.
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