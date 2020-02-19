Оксана Самойлова прокомментировала рождение сына и показала его лицо

Первым новостью о рождении долгожданного наследника поделился в Инстаграме Джиган. Как только Оксана Самойлова пришла в себя, она вышла на связь с подписчиками и поделилась впечатлениями после четвертого кесарева сечения.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

18 февраля Джиган выложил первое фото с новорожденным сыном. Спустя несколько часов счастливая мама также решила поделиться с фолловерами снимком Давида. В подписи Самойлова максимально кратко прокомментировала рождение наследника.

«Я все. Родила Нашего такого долгожданного сына. Давид», — лаконично подписала кадр Самойлова.

«Абсолютное счастье. Поздравляю вас с долгожданным сыночком», «Добро пожаловать в этот мир, малыш», «Чудо! Поздравляю вас, молодцы!», «Отличная новость! Радуюсь, как будто сама родила», — поздравили поклонники.

Стоит заметить, что, в отличие от отечественных звезд, Оксана не стала прятать лицо новорожденного, а снимки из родильной палаты сняты на камеру айфона, а не профессионального фотографа. Все по-западному!

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Обычно российские знаменитости скрывают лица новорожденных детей
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Напомним, Самойлова сильно переживала из-за того, что будет в четвертый раз делать кесарево сечение. Впрочем, все опасения оказались напрасными, операция прошла удачно.

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Комментарии

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  • ну славу богу что мальчик. Хорошая семья, рада за них
  • Фильтры врубить не забыла, чтоб кожу заблюрить, значит, точно оклемалась👍🏻
  • Как она должна была сына назвать? Долгожданной дочерью что ли?
  • Мои дети любят просить рассказать, как я всех по очереди очень ждала , и как о каждом мечтала, как их придумала. У нас с мужем каждый ребенок долгожданный, желанный
  • Каждый ребенок в семье долгожданный. Нормально она написала.
  • Да прикиньте никто не прячет лица новорождённых, это только в РУ такие суеверия , смешно до абсурда !!
  • Молодцы!!! Приятная семья!!! Счастья вам!!!
  • такие неоднозначные фразы...."долгожданный сын" и т.д. а дочки что? тренировками были?
  • Оксана, еще раз поздравляем! Ваша семья единственная из всех звезд, на которых я подписана в инсте. Любящая, дружная семья!
  • Рада за нее,Джиган классный отец

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