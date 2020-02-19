Британское издание Daily Mail сообщило, что Елизавета II против того, чтобы Меган Маркл и принц Гарри использовали свое положение в качестве торговой марки.

Все дело в том, что Сассексы собирались официально зарегистрировать бренд под названием Sussex Royal. Так называется их Инстаграм, к тому же супруги под этим названием успели создать личный сайт, на разработку которого, по данным источника, потратили десятки тысяч фунтов стерлингов.