Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal

Оказалось, стать финансово независимыми от королевской семьи не так-то просто. Меган и Гарри придется изменить название личного бренда по приказу королевы, как только они полностью сложат с себя полномочия.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Британское издание Daily Mail сообщило, что Елизавета II против того, чтобы Меган Маркл и принц Гарри использовали свое положение в качестве торговой марки.

Все дело в том, что Сассексы собирались официально зарегистрировать бренд под названием Sussex Royal. Так называется их Инстаграм, к тому же супруги под этим названием успели создать личный сайт, на разработку которого, по данным источника, потратили десятки тысяч фунтов стерлингов.

В планы Меган и Гарри входил благотворительный фонд и торговая марка Sussex Royal, выпускающая различные товары. Судя по всему, мечтам своевольной пары не суждено сбыться.

Королева и высокопоставленные чиновники не согласны с таким подходом. После долгих обсуждений они пришли к выводу, что Меган и Гарри не должны использовать слово «королевский» в своей деятельности.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассекская сложили полномочия старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова ''королевский'' в этом контексте необходимо пересмотреть. Обсуждения все еще продолжаются», — сообщили во дворце.

По теме высказался эксперт: «Это было неизбежно, учитывая их решение уйти ''в отставку''. Безусловно, это станет ударом для пары, поскольку они вложили в бренд Sussex Royal все. У королевы не было выбора. Первоначальный план герцога и герцогини Сассекских быть одной ногой здесь, а другой там, никогда бы не сработал. Королева ясно дала понять, что они по-прежнему являются очень любимыми членами семьи. Однако, если они не исполняют официальных обязанностей и теперь находятся в поиске коммерческих предложений, им просто нельзя позволить продавать себя как представителей королевской семьи».

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Запрос на регистрацию торговой марки Меган и Гарри подали еще в июне 2019 года. Видимо, теперь им потребуется ребрендинг.

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Комментарии

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  • Так это вроде и не новость уже.. и раньше об этом писали.
  • Королева разочаровывает все больше и больше. Начиная с отношения к Чарльзу и его детям, заканчивая перекрытием отдельной жизни внука, который и не претендовал на деньги двора. До последнего цента выскрести готова от вредности. Тяжелый у нее характер, не королевский, нет в ней благодушия и радушия, всех давит , как асфальтоукладочный каток. Все обязаны с нею отдыхать по расписанию, не есть, когда она лично насытится, не иметь права воспитывать своих детей....
  • Гарри и без приставки в три буквы будет зарабатывать, он популярен и любим. Эти три буквы никто и не замечает
  • В этом семействе так всегда, если что-то громко запретили, значит втихую что-то позволят.
  • Что и требовалось доказать- плевать королеве на благотворительность, её совершенно не волнуют люди, которые получат помощь из фонда. Ей главное в прессе быть единственно-неповторимой, в ярком пальтишке , незаменимой. Взяла и перерезала источник помощи. Свои колонии в нищете держит и другие источники помощи топит. А ведь хорошее дело было внуком задумано, зарабатывать и отдавать часть в помощь! Нееее, вся слава должна достаться только двору.
  • Ахаха))) Неуч и актрисулька уже губешки раскатали

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