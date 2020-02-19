Британское издание Daily Mail сообщило, что Елизавета II против того, чтобы Меган Маркл и принц Гарри использовали свое положение в качестве торговой марки.
Все дело в том, что Сассексы собирались официально зарегистрировать бренд под названием Sussex Royal. Так называется их Инстаграм, к тому же супруги под этим названием успели создать личный сайт, на разработку которого, по данным источника, потратили десятки тысяч фунтов стерлингов.
В планы Меган и Гарри входил благотворительный фонд и торговая марка Sussex Royal, выпускающая различные товары. Судя по всему, мечтам своевольной пары не суждено сбыться.
Королева и высокопоставленные чиновники не согласны с таким подходом. После долгих обсуждений они пришли к выводу, что Меган и Гарри не должны использовать слово «королевский» в своей деятельности.
«Поскольку герцог и герцогиня Сассекская сложили полномочия старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, использование слова ''королевский'' в этом контексте необходимо пересмотреть. Обсуждения все еще продолжаются», — сообщили во дворце.
По теме высказался эксперт: «Это было неизбежно, учитывая их решение уйти ''в отставку''. Безусловно, это станет ударом для пары, поскольку они вложили в бренд Sussex Royal все. У королевы не было выбора. Первоначальный план герцога и герцогини Сассекских быть одной ногой здесь, а другой там, никогда бы не сработал. Королева ясно дала понять, что они по-прежнему являются очень любимыми членами семьи. Однако, если они не исполняют официальных обязанностей и теперь находятся в поиске коммерческих предложений, им просто нельзя позволить продавать себя как представителей королевской семьи».
Запрос на регистрацию торговой марки Меган и Гарри подали еще в июне 2019 года. Видимо, теперь им потребуется ребрендинг.
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