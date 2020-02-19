Стриженовы cделали особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

Екатерина и Александр Стриженовы были признаны «Самой крепкой парой» по версии журнала Moda Topical. Спустя сутки после церемонии выяснилось, кому знаменитости отдали свою статуэтку и по какой причине.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

17 февраля в ресторане Modus состоялась церемония вручения ежегодной премии «Пара года» журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. После подведения итогов премии стала известна одна трогательная деталь.

За последние годы церемония вручения наград звездным семьям впервые прошла без Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Сейчас звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелой болезнью. Близкие не раскрывают диагноза актрисы, но просят поклонников «молиться за ее здоровье».

В этом году премию вели супруги Костюшкины. Они вручили Стриженовым награду «Самая крепкая пара». Во время благодарственной речи Александр решил обратиться к Заворотнюк и Чернышову.

«Мы из их рук получали премию ''Пара года'' много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышов. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре», — сказал Стриженов.

Действительно, в прошлом году Анастасия и Петр не только получили приз как «Творческая пара», но и провели церемонию. Заворотнюк блистала в нюдовом ярусном платье, украшенным перьями.

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Екатерина Стриженова сделала трогательный жест Анастасии Заворотнюк
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Спустя сутки после церемонии Екатерина Стриженова рассказала о судьбе их статуэтки: «Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову».

Анастасия не принимает гостей, поэтому символический подарок ей передали через близких.

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