Стриженовы cделали особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

В этом году премию вели супруги Костюшкины. Они вручили Стриженовым награду «Самая крепкая пара». Во время благодарственной речи Александр решил обратиться к Заворотнюк и Чернышову.

«Мы из их рук получали премию ''Пара года'' много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышов. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре», — сказал Стриженов.