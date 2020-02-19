«Гормоны утряслись, больше не плачу»: Анастасия Тарасова рассказала о своем самочувствии через 2 недели после родов

5 февраля Анастасия Тарасова во второй раз стала мамой, подарив своему супругу Дмитрию дочь. На днях девушка поведала, как справляется с двумя детьми, и добавила, что ее жизнь почти вернулась в норму.

19 февраля Анастасия Тарасова разместила новый пост в своем Инстаграме. Она показала несколько свежих снимков, на которых запечатлена в розовом пальто, держа на руках новорожденную дочку. Кстати, имя малышки семейство Тарасовых так пока и не раскрыло. Рядом с мамой стоит ее старшая наследница Милана в забавной шапке с меховыми помпонами.

В подписи к посту Анастасия рассказала о своем розовом пальто, а также поведала о том, как проходят ее будни в новом качестве. Ведь теперь супруга футболиста — мама двух дочерей, соответственно, и хлопот у нее прибавилось. Так, на днях она вместе с девочками посетила педиатра.

«Две недели назад я родила, две недели назад! А ощущение, будто я уже мама двоих дочерей несколько месяцев. Слава Богу, что у маленькой наладился режим, а то благодаря первым двум дням дома я уже было сделала вывод, что никогда не буду спать. Короче, по 100-бальной шкале, я на 70% пришла в себя и гормоны утряслись, больше не плачу от ''потому что я не знаю, почему''», — сообщила Анастасия.

Супруга футболиста также заметила, что справляться с двумя детьми ей помогают родители и свекровь.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова недавно стала мамой во второй раз

«Какие сладенькие. Дай Боже вам счастья», «Какие вы все красивые! Очень стильно», «Какая прелесть. Счастья и здоровья вам», — написали пользователи Сети. Многих удивило, как Анастасия так быстро пришла в форму после родов и гордо демонстрирует тонкую талию, подчеркнув ее широким поясом пальто.