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«Гормоны утряслись, больше не плачу»: Анастасия Тарасова рассказала о своем самочувствии через 2 недели после родов

5 февраля Анастасия Тарасова во второй раз стала мамой, подарив своему супругу Дмитрию дочь. На днях девушка поведала, как справляется с двумя детьми, и добавила, что ее жизнь почти вернулась в норму.
Анастасия Тарасова

19 февраля Анастасия Тарасова разместила новый пост в своем Инстаграме. Она показала несколько свежих снимков, на которых запечатлена в розовом пальто, держа на руках новорожденную дочку. Кстати, имя малышки семейство Тарасовых так пока и не раскрыло. Рядом с мамой стоит ее старшая наследница Милана в забавной шапке с меховыми помпонами.

Анастасия Тарасова

В подписи к посту Анастасия рассказала о своем розовом пальто, а также поведала о том, как проходят ее будни в новом качестве. Ведь теперь супруга футболиста — мама двух дочерей, соответственно, и хлопот у нее прибавилось. Так, на днях она вместе с девочками посетила педиатра.

«Две недели назад я родила, две недели назад! А ощущение, будто я уже мама двоих дочерей несколько месяцев. Слава Богу, что у маленькой наладился режим, а то благодаря первым двум дням дома я уже было сделала вывод, что никогда не буду спать. Короче, по 100-бальной шкале, я на 70% пришла в себя и гормоны утряслись, больше не плачу от ''потому что я не знаю, почему''», — сообщила Анастасия.
Анастасия Тарасова

Супруга футболиста также заметила, что справляться с двумя детьми ей помогают родители и свекровь. 

«Какие сладенькие. Дай Боже вам счастья», «Какие вы все красивые! Очень стильно», «Какая прелесть. Счастья и здоровья вам», — написали пользователи Сети. Многих удивило, как Анастасия так быстро пришла в форму после родов и гордо демонстрирует тонкую талию, подчеркнув ее широким поясом пальто.

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19 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Что-то не то. То ли шляпку не умеет носить, то ли брошек Шанель маловато.

  • Согласна с предыдущим комментатором, маловато брошек. Надо еще и на шляпу, да побольше, вместо кокарды.

  • Очень красивая женщина!

  • А как дочку назвали?

  • Отфотошопленная, а все равно опухшая. Особенно 2 фото.

  • На дворе - 2020-й год, да и Москва - отнюдь не захолустная дыра, а один из самых стильных городов мира. Как, вот КАК женщина, живущая в Москве в 2020-м году, может одеваться с настолько беспредельной, прямо-таки ошеломительной безвкусицей?

  • У меня один вопрос, зачем носить на себе рекламу бренда в виде броши? Шанель ей платит за это? Ведь это антистиль. Или "Блестит - значит, красиво"? Про шляпу, пальто, стоптанные сапоги и прикид девочки промолчу.

  • 2 недели прошло и до сих пор имя не говорят?

  • Я даже не знаю, кто одет безвкуснее - маман или старшая дочь. Конкуренция бешеная

  • Очаровательные девочки!

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Гость 2020-02-11 08:36:00
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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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Гость 2020-02-10 14:53:00
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"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
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