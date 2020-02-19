В марте прошлого года Алекс Родригез сделал предложение своей возлюбленной, певице и актрисе Дженнифер Лопес. Она, конечно, сказала заветное «да». День Х приближается. И тут подъехали интересные подробности.

Как утверждает издание NW, ссылаясь на инсайдеров, Джей Ло попросила Меган Маркл стать ее подружкой невесты. Случилось это совсем недавно, когда Сассексы встретились с Лопес и Родригезом в Майами на саммите, который организовал американский финансовый холдинг JPMorgan.