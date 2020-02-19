СМИ: Дженнифер Лопес попросила Меган Маркл стать ее подружкой невесты

Свадьба Джей Ло и Алекса Родригеза не за горами. А это значит, что в прессе появляются новые подробности грядущей церемонии. На этот раз инсайды отменно «королевские».

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Дженнифер Лопес

В марте прошлого года Алекс Родригез сделал предложение своей возлюбленной, певице и актрисе Дженнифер Лопес. Она, конечно, сказала заветное «да». День Х приближается. И тут подъехали интересные подробности. 

Как утверждает издание NW, ссылаясь на инсайдеров, Джей Ло попросила Меган Маркл стать ее подружкой невесты. Случилось это совсем недавно, когда Сассексы встретились с Лопес и Родригезом в Майами на саммите, который организовал американский финансовый холдинг JPMorgan.

Меган Маркл

Меган и Дженнифер очень быстро нашли общий язык и подружились. Да так, что Лопес захотела доверить Маркл самую ответственную должность на церемонии. 

«Меган была ошеломлена, но сказала, что для нее это будет большая честь», — цитирует издание инсайдера. Также аноним добавил, что свадьба, которая состоится этим летом, пройдет в Доминиканской Республике, где спортсмен вырос.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез

Кстати, Лопес даже думает о том, чтобы слегка «скопипастить» свадебное платье Меган. «Она хочет что-то простое, элегантное и утонченное», — говорит инсайдер.

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Кажется, это действительно будет свадьба года! И даже если Меган и Гарри просто приедут на нее в качестве гостей.

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