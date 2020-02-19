Как ушла из жизни Кэролайн Флэк и какими были ее последние слова

15 февраля Кэролайн Флэк, экс-возлюбленная принца Гарри и музыканта Гарри Стайлса, покончила с собой. 19 февраля была названа официальная причина смерти девушки.

Спустя четыре дня после того, как не стало Кэролайн Флэк, была объявлена официальная причина смерти телезвезды.

40-летняя ведущая шоу «Остров любви», как сообщил коронер, скончалась от асфиксии — девушка повесилась.

Напомним, в последние недели жизни Кэролайн было очень нелегко. Ее обвиняли в нападении на своего возлюбленного, 27-летнего теннисиста Льюиса Бертона.

Несмотря на то, что молодой человек отказывался считать себя пострадавшим и не сотрудничал со следствием, Флэк все равно запретили к нему приближаться. Из-за разразившегося скандала звезду отстранили от работы — бразды правления шоу «Остров любви» отдали другой девушке.

Все это очень давило на блондинку. В итоге она впала в глубокую депрессию и начала пить сильнодействующие препараты. Друзья пытались постоянно находиться рядом с ней, однако Кэролайн, узнав о том, что вскоре ей предстоит оказаться на скамье подсудимых, решила свести счеты с жизнью и уговорила приятельницу уйти из ее дома. Флэк повесилась спустя буквально несколько минут после того, как за ее подругой закрылась дверь.

Незадолго до того, как совершить самоубийство, Кэролайн написала пост в Инстаграме, который так и не опубликовала. Семья Флэк решила обнародовать его, ведь это фактически может считаться предсмертной запиской...

«Я не домашний насильник. Мой мир рухнул. Все мое будущее было выбито из-под ног в течение 24 часов после ареста», — писала телеведущая.

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Девушка отметила, что у нее было очень тяжелое эмоциональное состояние. «Мы поссорились, и это был несчастный случай. Несчастный случай! На снимках, которые кто-то продал газетам, была моя кровь. И это что-то очень печальное и очень личное. Моя семья больше не может терпеть это. Я потеряла свою работу, свою жизнь и способность говорить. Правда была вырвана из моих рук и использована в качестве развлечения. <...> Я не думаю о том, как мне вернуть карьеру. Я думаю о том, как мне вернуть свою жизнь и жизнь моей семьи», — писала Флэк.